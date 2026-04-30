Стрибок цін на пальне. Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки

Павло Кириленко: «Говорити про зловживання монополією недоречно на зараз»

Антимонопольний комітет наразі не бачить монопольних дій на ринку пального в Україні. Про це очільник комітету Павло Кириленко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради, повідомляє «Главком».

За словами Кириленка, Антимонопольний комітет провів збір і аналіз великого масиву даних, щоб сформувати «об’єктивну картину ситуації» та зафіксувати основні ринкові тенденції. Це дало змогу відстежити різке подорожчання імпортного пального після загострення ситуації на Близькому Сході.

«Іноземні виробники і трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли відпускні ціни. Відтак аргументи вітчизняних АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження», – каже він.

З 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, а ціни на імпорт – на 58%, водночас ціни на АЗС, за словами глави АМКУ, зросли лише на 39%. «При цьому середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше, бензин – на 16%, дизель – на 39%», – розповів він.

Кириленко додав, що Антимонопольний комітет продовжує своє розслідування. «Комітет вже бачить, що більшість мереж АЗС діяли і продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків про вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій. Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють близько 1200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монополією недоречно на зараз», – каже Кириленко.

