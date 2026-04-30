Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Стрибок цін на пальне. Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки

google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

Павло Кириленко: «Говорити про зловживання монополією недоречно на зараз»

Антимонопольний комітет наразі не бачить монопольних дій на ринку пального в Україні. Про це очільник комітету Павло Кириленко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради, повідомляє «Главком».

За словами Кириленка, Антимонопольний комітет провів збір і аналіз великого масиву даних, щоб сформувати «об’єктивну картину ситуації» та зафіксувати основні ринкові тенденції. Це дало змогу відстежити різке подорожчання імпортного пального після загострення ситуації на Близькому Сході.

«Іноземні виробники і трейдери дуже швидко відреагували на кризу на Близькому Сході та відразу підняли відпускні ціни. Відтак аргументи вітчизняних АЗС щодо стрімкого зростання витрат на поповнення запасів знайшли своє певне підтвердження», – каже він.

З 26 лютого до 31 березня за статистикою Platts ціни на дизель зросли на 86%, а ціни на імпорт – на 58%, водночас ціни на АЗС, за словами глави АМКУ, зросли лише на 39%. «При цьому середні ціни на АЗС в Україні зростали повільніше, бензин – на 16%, дизель – на 39%», – розповів він.

Кириленко додав, що Антимонопольний комітет продовжує своє розслідування. «Комітет вже бачить, що більшість мереж АЗС діяли і продовжують діяти по-різному, що не дає підстав для передчасних висновків про вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій. Ринок вільний, не монополізований, на ньому діють близько 1200 операторів різного розміру, тому говорити про зловживання монополією недоречно на зараз», – каже Кириленко.

Нагадаємо, станом на 30 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 73,03 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,03 грн за літр.

Читайте також:

Теги: АЗС пальне Антимонопольний комітет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua