Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені

Ростислав Вонс
Окупанти обстріляли Глухівську громаду
фото: ДСНС (ілюстративне)

Унаслідок російського удару постраждали працівники АЗС

Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Від російського удару постраждали працівники АЗС: 57-річний чоловік та 53-річна жінка. Вони отримали необхідну медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.

Нагадаємо, станом на 9 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС частково знизилася і становить близько 74,07 грн за літр, дизельного пального – 91,04 грн.

На українських АЗС ціни на пальне знизилися, зокрема вартість бензину чи дизелю знизилася на АЗС UPG, Окко, WOG та «Укрнафті». Тим часом вартість дизельного пального на Socar підскочила. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Як повідомлялося, з 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

До слова, унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області.

