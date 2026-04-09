Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені

Унаслідок російського удару постраждали працівники АЗС

Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Від російського удару постраждали працівники АЗС: 57-річний чоловік та 53-річна жінка. Вони отримали необхідну медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.

До слова, унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області.