Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить

У страху очі великі

Мабуть, від стресу навезли наші козаки-трейдери в березні рекордний обсяг солярки за останні 5 років. Звідки, хто і скільки знайдете у коментарях.

Як свідчать оперативні дані, запаси зростають і на вчора сягнули рекордних рівнів принаймні з початку року.

Судячи зі всього, перелють ринок і в квітні. Одна «Укрнафта» планує притягти 200 тис. т дизелю замість традиційних 70-100. Це 30% від потреби ринку. Везуть з Німеччини, Польщі, Греції. Насправді, самій держкомпанії пального треба набагато більше – її роздрібні продажі ДП у березні зросли удвічі через зобовязання торгувати без маржі. (І тут цікаво, що є мережі, які примудряються торгувати в таку ж ціну, або навіть дешевше. Оце справді соціально орієнтований бізнес!)

Решта великих мереж тех законтрактувалась в повному обсязі.

Але це не означає, що проблем немає.

По-перше, з ресурсами в світі реально стає сутужно, головні проблемні позиції – дизпальне і авіагас. Великі обсяги цих продуктів йшли саме через Ормуз.

По-друге, з початку війни в Ірані ціни на дизель зросли вдвічі – з 750 до понад 1500 дол./т. Це само по собі вимагає вдвічі більше обігових коштів. Але закордонні постачальники тепер не тільки вимагають 100% передоплату, але й 10-15% зверху в якості гарантії на випадок, якщо до дати постачання ціна ще виросте (щоб потім нікого не ловити). Дрібні трейдери не вивозять такого навантаження і змушені зменшувати обсяги імпорту. Гадаю, догребуть до берега не всі.

Теж стосується і АЗС. Висока ціна буде зменшувати продажі, а без продажів будь-який бізнес загинається. Багато станцій і так працює на межі, адже зниження споживання минулого року поновилося. Зараз можна вже казати, що черговий удар під дих отримав скраплений газ, ціна на який улетіла за хмари. Якщо він традиційно коштував 50-60% від ціни бензину, то зараз наближається до 70%, і це ще не межа, бо на зовнішньому ринку обсягів немає. Після проблем з Ормузом Китай почав вигрібати LPG по всьому світі, оскільки використовується як сировина на купі виробництв. Отже, автогаз може покинути чат на багатьох АЗС. Добре, що є багато бензину.

Уряд відзвітував, що до паливного кешбеку в березні долучилося 1,3 млн користувачів. Якщо всі отримали дисконт по 1000 грн, то це 1,3 млрд грн (Мінеокономіки говорили по 20 млн грн на день, або, виходить, 600 млн на місяць). Разом з тим, за нашими розрахунками, на підвищенні цін на пальне бюджет заробив додатково приблизно 1,3 млрд грн ПДВ. Тож березень можна сказати розішлись краями. В квітні мабуть вже так не вийде, бо програма набирає обертів. Хоча й про якісь аншлаги поки не йдеться.

А загалом дивні люди українці: бідкаються, що дорого, і нарікають, мовляв, європейські країни знижують податки на пальне і захищають своїх громадян, але при цьому не використовують навіть ті механізми, які є в доступі у нас. Звісно, що для тих хто сподиває сотнями літрів, та 1000 грн погоди не зробить і тому мало хто з того контингенту активує є-бачок. А споживачів до 100 л бензину на місяць той же кешбек фактично повертає по цінах в лютий. А по дизелю надає дисконт у 13 (!) грн л. Як на мене, дуже непогана допомога тим, кому вона найбільше потрібна.