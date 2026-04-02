«Ми повинні думати не про Путіна». Орбан вигадав, як завершити енергетичну кризу у світі

Угорський премʼєр закликав ЄС зняти санкції з російської енергетики

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив цинічну заяву на тлі енергетичної кризи у світі через блокування Іраном Ормузької протоки. Глава угорського уряду заявив, що Євросоюз має зняти санкції з російської енергетики, аби вийти з кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Орбана.

«Європа прямує до однієї з найтяжчих економічних криз у своїй історії. Світ стикається з серйозною енергетичною кризою. Європа у великій небезпеці. Єдиний вихід – зняти санкції, накладені на російську енергетику. Негайно», – написав він.

Угорський премʼєр додав, що ЄС має думати не про російського диктатора Володимира Путіна, а про власні народи та потреби.

Крім того, Орбан відповів на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, де той згадав і про блокування Орбаном кредиту для України. «Замість того, щоб розпалювати війну, полюби і врятуй свою країну, Дональде», – додав глава уряду Угорщини.

Нагадаємо, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

Як повідомлялося, європейські політики сумніваються, що вибори в Угорщині 12 квітня призведуть до зміни підходу Будапешта щодо України, навіть у разі перемоги опозиційного політика Петера Мадяра.

До слова, Європейський Союз обговорює кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Один із ключових варіантів передбачає розширення застосування голосування кваліфікованою більшістю у сферах, які наразі потребують одностайності. Йдеться, зокрема, про зовнішню політику та окремі рішення у межах довгострокового бюджету ЄС.