Блокада Ормузької протоки: Трамп дав пораду союзникам

Американський лідер заявив, що союзникам США «доведеться почати вчитися боротися самостійно»

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

Трамп запропонував країнам купувати паливо у США або «взяти» його в Ормузькій протоці, яку блокує Іран. «Вам доведеться почати вчитися боротися самостійно, США більше не будуть там, щоб допомогти вам, так само, як ви не були там для нас. Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту!» – заявив він.

Глава Білого дому згадав Британію та Францію, які відмовилися допомагати США в операції проти Тегерану. «Франція не дозволила б літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими припасами, пролітати над французькою територією. Франція була дуже некорисною щодо «Іранського м’ясника», якого було успішно ліквідовано! США памʼятають!» – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.

До слова, Іспанія закрила повітряний простір для американських військових літаків, які беруть участь у війні проти Ірану. Голова МЗС Хосе Мануель Альбарес пояснив, що мета – «не робити нічого, що могло б сприяти ескалації». Раніше американський президент Дональд Трамп погрожував Іспанії повним торговельним ембарго через її позицію.