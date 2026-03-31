Головна Світ Політика
search button user button menu button

Блокада Ормузької протоки: Трамп дав пораду союзникам

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава Білого дому запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США
фото: Getty Images

Американський лідер заявив, що союзникам США «доведеться почати вчитися боротися самостійно»

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають Вашингтону в операції проти Ірану. Він порадив країнам, які постраждали від енергетичної кризи, «йти до Ормузької протоки та взяти її». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

Трамп запропонував країнам купувати паливо у США або «взяти» його в Ормузькій протоці, яку блокує Іран. «Вам доведеться почати вчитися боротися самостійно, США більше не будуть там, щоб допомогти вам, так само, як ви не були там для нас. Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту!» – заявив він.

Глава Білого дому згадав Британію та Францію, які відмовилися допомагати США в операції проти Тегерану. «Франція не дозволила б літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими припасами, пролітати над французькою територією. Франція була дуже некорисною щодо «Іранського м’ясника», якого було успішно ліквідовано! США памʼятають!» – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість звернутися до арабських держав із пропозицією профінансувати витрати на війну проти Ірану.

До слова, Іспанія закрила повітряний простір для американських військових літаків, які беруть участь у війні проти Ірану. Голова МЗС Хосе Мануель Альбарес пояснив, що мета – «не робити нічого, що могло б сприяти ескалації». Раніше американський президент Дональд Трамп погрожував Іспанії повним торговельним ембарго через її позицію.

Читайте також:

Теги: нафта США Іран Дональд Трамп пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua