Чи зростуть тарифи на електроенергію та газ? Галущенко зробив заяву

Діючий на сьогодні тариф на електроенергію залишатиметься незмінним протягом поточного опалювального сезон

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію для населення впродовж поточного опалювального сезону. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 17 січня.

За словами міністра, нинішній тариф, запроваджений раніше, є достатнім для фінансової стабільності в енергетичному секторі. «Він дозволяє уникати боргових накопичень і забезпечує збалансованість ринку», – підкреслив Галущенко.

Щодо тарифів для операторів систем передачі та розподілу, які регулює НКРЕКП, міністр наголосив, що вони затверджені на річний період і залишатимуться незмінними.

Галущенко також зазначив, що ризик перегляду тарифів може виникнути лише за умов масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури. Наприклад, «Укренерго» здійснює відновлення пошкоджених об'єктів виключно за власний рахунок, і лише в критичних ситуаціях може постати питання про коригування тарифів.

Окрім цього, міністр запевнив, що тарифи на газ та його розподіл також залишатимуться на поточному рівні.

Нагадаємо, тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року становить 4,32 грн/кВт*год. Він діє для споживачів багатоквартирних та приватних будинків, гуртожитків, садових товариств, дачних, гаражних кооперативів.

Протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки: при споживанні до 2000 кВт*год – 2,64 грн/кВт*год за весь обсяг, при споживанні понад 2000 кВт*год – 4,32 грн/кВт*год за весь обсяг.

«Нічний тариф» при встановленому двозонному лічильнику становить 2,16 грн/кВт*год.