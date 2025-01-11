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Федерація роботодавців транспорту попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Федерація роботодавців транспорту попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
Історично «Укрзалізниця» завжди перевозила 60-70% усіх українських вантажів
фото: glavcom.ua

Як відомо, Наглядова рада «УЗ» ухвалила рішення щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%

Пропозиція «Укрзалізниці» щодо підвищення тарифів вантажні перевезення на 37% є недоречною, адже більшість клієнтів компанії – це підприємства, які вже вичерпали запас міцності і не зможуть продовжувати роботу, якщо тарифи зростуть. Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

«Українські підприємства якщо й мали якийсь запас міцності, то за три роки війни цей запас повністю вичерпаний. Багато українських підприємств закрилося і припинило роботу, інші зменшили виробництво. Більшість українських підприємств працює у режимі виживання – просто щоб зберегти основи трудових колективів. І якщо через підвищення тарифів «Укрзалізниці» вони будуть змушені припинити виробництво, то вони не зможуть його відновити навіть після перемоги», – зауважив Гусак.

Він також підкреслив, що через постійні підвищення залізничного тарифу підприємства переводять свої перевезення на автомобільні дороги, і ця тенденція дуже несприятлива для «Укрзалізниці».

«Історично «Укрзалізниця» завжди перевозила 60-70% усіх українських вантажів. Але, скажімо, за останній рік, за 2023 рік, частка автомобільних перевезень зросла до 55%, а частка перевезень «Укрзалізниці» впала до приблизно 40%. Замкнуте коло: «Укрзалізниця» підвищує тарифи, частина клієнтів переходить на автомобільні перевезення, «Укрзалізниця», щоб компенсувати втрату вантажної бази, знову підвищує тарифи, і інша частина підприємств йде на автомобільні дороги. Але головна загроза – це те, що після кожного підвищення тарифів «Укрзалізниці» частина українських підприємств закривається, втрачає трудові колективи та виробничі потужності. І вже не працює на перемогу України», – підкреслив Гусак.

Він також підкреслив, що частина підприємств, над якими нависла загроза закриття, є містоутворюючими, а отже – місцеві бюджети можуть недоотримати значні кошти, необхідні для міст. Саме тому Міністерство розвитку громад та територій України має дуже зважено ухвалювати рішення щодо підвищення тарифу «УЗ».

«Остаточне рішення має ухвалити Мінрозвитку, і там мають брати до уваги усі точки зору і всі можливі наслідки підвищення тарифів – не тільки для «Укрзалізниці», а для української економіки і для громадян України у цілому. Саме це міністерство зараз відповідає за розвиток територіальних громад. А це підвищення тарифів дуже боляче вдарить саме по територіальних громадах – де підприємства будуть змушені зупинити або припинити виробництво, тому що через чергове підвищення залізничних тарифів воно стане нерентабельним. Тому ми дуже сподіваємося, що Міністерство розвитку громад прийме зважене рішення з урахуванням усіх наслідків. Тому що для економіки України ці наслідки будуть дуже негативними», – резюмував Гусак.

Як відомо, Наглядова рада «УЗ» ухвалила рішення щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Зараз цей проєкт перебуває на розгляді у Мінрозвитку. Бізнес виступив проти цього рішення.

Так, в Українській зерновій асоціації закликали Мінрозвитку не підвищувати тариф, зважаючи на негативні наслідки для аграріїв. Завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей. А у Дунайському пароплавстві заявили про небезпеку зупинки флоту у разі підвищення тарифу.

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Теги: Україна перевезення тарифи Укрзалізниця економіка

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