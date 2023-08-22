Тарифи на тепло для населення: Кабмін ухвалив рішення

Заборона збільшення тарифів на тепло є частиною комплексних заходів з підготовки до зими

Уряд продовжує дію покладеного соціального обов'язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо того, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні уряд продовжує дію ПСО (покладеного соціального обов'язку – «Главком») на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», – заявив Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами прем'єра, дане рішення є частиною комплексних заходів з підготовки до зими.

«Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів. Працюємо солідарно, оперативно, ефективно заради нашої перемоги над ворогом і для добробуту всіх українців», – підкреслив прем'єр.

Водночас представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі заявив, що зміни до постанови про заборону збільшення тарифів на тепло будуть діяти до 15 квітня 2024 року включно.

Як ми писали раніше, щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).