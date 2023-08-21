Поляки в шоці від нових платіжок на комунальні тарифи

Поляки платитимуть ще більше за користування горячою водо

Жителі Польщі зіткнулися із жахливим зростанням цін на гарячу воду. Житлові кооперативи розсилають перерахунки за комунальні послуги, які зросли на понад 50%. Збільшення платежів пояснюють зростанням тарифів та ставки ПДВ, зазначає автор. Про це пише INN Poland.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Багато житлових кооперативів зараз розсилають перерахунки за підігрів води – іноді доплати становлять і тисячу злотих (9 тис грн – «Главком»).

Мешканці варшавського району Біляни нещодавно зіштовхнулися із жахливим масштабом доплат за гарячу воду. Їхні житлові кооперативи розсилають перерахунки. Виявилося, що величезній кількості мешканців доведеться доплатити серйозні суми – від кількох сотень до тисячі злотих за квартиру.



«Пам'ятаю, два роки тому ми отримали перерахунок за гарячу воду на трохи більше десяти злотих. Сьогодні про ці ціни ми можемо у кращому разі мріяти», – каже Ганна, мешканка Белан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона ще не в найгіршому становищі. Її кооператив розрахував вартість нагріву води всього 26,68 злотих (240 грн) і не вимагає більшої доплати. Лише трохи більше десяти злотих (90 грн).

«Але у моєї подруги в кількох будинках звідси поточний тариф становить понад 50 злотих за кубічний метр. І це чимало, це може означати на 100-200 злотих (900-1800 грн) на місяць більше. Бо якщо за півроку у неї 700 злотих (6,3 тис грн) недоплати, значить їй доведеться заплатити ще стільки ж у наступні півроку. Якщо тільки вона не почне митися в холодній воді», – зауважує Ганна.

Ганна додає, у сусідньому кооперативі вартість нагріву кубометра води раніше становила близько 35 злотих (314 грн). Ціна виросла до більш ніж 50 (500 грн). В інших сусідніх кооперативах не набагато дешевше.

Хто на цьому заробляє?

Кооператив пояснює, що він не впливає на підвищення ціни і не заробляє жодного гроша на обігріві води. А ціни зросли з двох причин. По-перше, це оновлення прайс-листів, на яке спільнота не впливає. Ціни зросли майже на 40%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, повернулася первісна ставка ПДВ, тобто 23%. Раніше її було знижено до 5%. У результаті ціна на нагрівання кубометра води зросла у цьому кооперативі на 64%. На місцевих форумах закипіли пристрасті. Мешканці розповідають про суми, які вони мають доплачувати. І скаржаться, бо хто міг передбачити, що доведеться доплачувати 500 чи 1000 злотих (4,5-9 тис. грн).

Мешканці Белан перебувають у відносно непоганому становищі. В інших містах тарифи можуть бути ще вищими – до 60-70 злотих (540-630 грн) за нагрівання кубометра води. Проте все залежить від розрахунків із теплопостачальними компаніями та від складних алгоритмів.

У кращому становищі мешканці великих населених пунктів та багатоквартирних будинків. Вони споживають багато води, тож тарифи за нагрівання нижчі. Тепло, що подається в багатоквартирний будинок, можна використовувати ефективніше. На вартість також впливає якість установок. Більш сучасні та прості означають менші втрати тепла і, отже, нижчу ціну за нагрівання кубічного метра.

Що буде далі

Мешканці бояться ще одного. Зими. Тому що це включення центрального опалення, яке також оплачуватиметься за новими тарифами, що може означати зростання рахунків більш ніж удвічі. Надія на невисоку оплату – це лише тепла зима. Остання була для поляків досить поблажливою. Якщо й цього разу мороз не притисне, мешканцям багатоквартирних будинків, можливо, вдасться вийти з неї лише з кількома сотнями золотих доплат

Як зазначає видання, збільшення на 100 і 200% люди просто не витримують. Вони платили по 400 злотих за квартиру (3,4 тис. грн), а отримають додатковий рахунок на 1000 або 1200 злотих на місяць (9-10,8 тис грн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте також: Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину