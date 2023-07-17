Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь

Ціна на газ для населення від «Нафтогазу» становитиме 7,96 грн за куб. м

Тариф «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це повідомив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов

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«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз наголошуємо, що тариф «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним», – зазначив Чернишов.

Топменеджер «Нафтогазу» також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

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«Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – повідомив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.

До слова, пенсіонери можуть втратити від 20% до 50% від загальної суми пенсії за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів.