Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь
Ціна на газ для населення від «Нафтогазу» становитиме 7,96 грн за куб. м
фото з відкритих джерел

Тариф «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це повідомив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов

«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз наголошуємо, що тариф «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним», – зазначив Чернишов.

Топменеджер «Нафтогазу» також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

«Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – повідомив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.

До слова, пенсіонери можуть втратити від 20% до 50% від загальної суми пенсії за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів.

Теги: газ Нафтогаз України ціни тарифи зима

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на яйця залишатимуться високими впродовж усього 2023 року
Ціни на яйця: експерти розповіли, що очікувати до кінця року
2 липня, 16:24
Через какао-боби, вирощені відповідно до нових вимог ЄС, шоколад коштуватиме дорожче
Шоколад суттєво подорожчає? Експерти назвали причину
1 липня, 09:52
Тарифи на водоспоживання у містах, які суттєво постраждали внаслідок бойових дій, залишаються незмінними
Здорожчання води та світла: які платіжки прийдуть українцям у липні
1 липня, 08:00
Олексій Чернишов очолив НАК «Нафтогаз України» у листопаді минулого року
Тендери часів війни: «Нафтогаз» купує каву тоннами
25 червня, 10:42
Ціна на картоплю торішнього врожаю варіюється в межах 9-12 грн/кг
В Україні злетіли ціни на популярний овоч
23 червня, 17:35
«Нафтогаз» скерував позов до Окружного суду США округу Колумбія
«Нафтогаз» почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії
23 червня, 10:36
На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
23 червня, 09:11
З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців
Вибух у столичній багатоповерхівці: влада повідомила про загиблих та постраждалих
22 червня, 08:08
Цього року 3,7 млн сімей зможуть отримати пільги на ЖКХ
Навіщо піднімати тарифи на електрику? Гендиректор Yasno навів приклад
20 червня, 12:15

Особисті фінанси

Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь
Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь
У супермаркетах Києва суттєво впали ціни на яйця (фотофакт)
У супермаркетах Києва суттєво впали ціни на яйця (фотофакт)
У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати
У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати
Держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію – Міненерго
Держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію – Міненерго
Сезон фруктів в Україні: що буде з врожаєм і цінами
Сезон фруктів в Україні: що буде з врожаєм і цінами
В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн
В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
101K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
49K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
28K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
26K
Поляки у відчаї: Україна заборонила імпорт яєць та курятини
21K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту