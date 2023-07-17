Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь
Тариф «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним
Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишиться незмінною і становитиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Про це повідомив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов
«Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз наголошуємо, що тариф «Фіксований» від газопостачальної компанії «Нафтогаз України» залишається незмінним», – зазначив Чернишов.
Топменеджер «Нафтогазу» також додав, що це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.
«Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні», – повідомив Олексій Чернишов.
Нагадаємо, масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.
До слова, пенсіонери можуть втратити від 20% до 50% від загальної суми пенсії за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів.
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