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Шмигаль анонсував нові перевірки укриттів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль анонсував нові перевірки укриттів
Кабмін доручить провести повторні перевірки стану укриттів по території України
фото з відкритих джерел

За словами прем’єра, там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення

Кабінет міністрів доручить провести повторні перевірки стану укриттів по території України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше як місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.

На початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін заявив, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень.

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Теги: Денис Шмигаль укриття Володимир Зеленський

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