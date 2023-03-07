Транспортний податок: за які легкові авто необхідно сплатити та в які терміни

Податок залежатиме від марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна та типу пального

Сплатити транспортний податок мають фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня 2023 року, тобто більше 2 512 500 грн. Про це повідомив заступник начальника Головного управління Державної податкої служби в Чернівецькій області Микола Загарюк.

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Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2023 році, дивіться тут.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн за кожен легковий автомобіль. Обчислення суми податку з об'єкта оподаткування здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Підставою для сплати є податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку разом із детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити, які надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня звітного року.

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Щодо юридичних осіб, то вони самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого 2023 року зобов’язані подати контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Крім того, юрособам необхідно врахувати, що затверджено нову форму Податкової декларації з транспортного податку. Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного місцевого бюджету.

Слід зазначити, що транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування та зараховується до відповідного місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Зокрема:

фізособами – протягом 60 днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення;

юрособами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображені в річній податковій декларації.

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року запроваджено нову форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Державна податкова служба України пояснила, які зміни з’явилися в документі.