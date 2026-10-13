Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку

Повітряні Сили попереджали про КАБи у напрямку Дніпра

Зранку 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Ганжа зазначив, що внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок було вибито вікна.

«Ворог атакував Дніпро. В одному з районів міста вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – написав Ганжа.

Як відомо,вночі 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро балістичними ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, росіяни вдарили по промисловому підприємству у Дніпрі.

Крім того, російські війська атакували середмістя Дніпра ввечері 2 жовтня, внаслідок чого у багатоквартирному будинку виникла пожежа. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Спершу повідомлялося про одну постраждалу – 77-річну жительку міста. Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа розповів про трьох поранених, а пізніше їхня кількість зросла до чотирьох.

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 вересня російська терористична армія завдала удару балістикою по компанії «Інтерпайп» в Дніпрі.

«В ніч із 21 на 22 вересня 2026 року Російська Федерація завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії «Інтерпайп». На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинули четверо співробітників компанії «Інтерпайп», семеро співробітників поранено», – йдеться у заяві підприємства.

До слова, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки. Будівля ТРЦ також зазнала ушкоджень. Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль».