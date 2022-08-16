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Ринок цукру в Україні. Асоціація виробників зробила заяву

Надія Клочко
glavcom.ua
Ринок цукру в Україні. Асоціація виробників зробила заяву
Виробники цукру скаржаться, що ціни на енергоносії є надто високими
фото з відкритих джерел

У цукровиків зараз дві проблеми – війна і ціна на енергоносії

Цьогоріч в Україні ще 10 заводів не працюватимуть, тобто запуститься лише 22 цукрових заводи. Про це заявив заступник директора Гнідавського цукрового заводу Олександр Нікішин, передає Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор».

За словами Нікішина, цього року в цукровиків дві проблеми – війна і ціна на енергоносії.

«В Європі газ коштує вже понад $2 тис. Якби Гнідавський цукровий завод працював тільки на газу, то щодоби ми повинні віддати мінімум 400 тонн цукру тільки на газ, при тому, що завод вироблятиме 600-700 тонн за добу, а ще потрібно розрахуватись із господарствами-бурякоздавачами, платити заробітну плату людям, обслуговувати підприємство», – зазначив він.

За словами заступник директора Гнідавського цукрового заводу, ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є зависокою.

«Адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки. Це і стало причиною того, що цьогоріч ще 10 заводів не працюватимуть, тобто запуститься лише 22 цукрових заводи по всій Україні», – зазначив Нікішин.

Нагадаємо, цього літа цукор став одним із лідерів подорожчання серед продуктів харчування в Україні. За прогнозами експертів, стабілізації цін на нього можна очікувати лише восени. 

Раніше міністр аграрної політики Микола Сольський попередив, що через російську агресію в Україні виростуть ціни на деякі продукти. Втім, дефіциту зерна не буде, оскільки лишились торішні запаси, а також фермери планують зібрати достатньо врожаю цього року. 

Також президент Української зернової асоціації Микола Горбачов спрогнозував, що через війну в Україні ціни на зерно, олію та ряд інших продуктів будуть рости.

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Теги: бізнес війна

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