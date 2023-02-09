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Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять категорій

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять категорій
фото з відкритих джерел

Українські бізнеси підвищували зарплати насамперед тим співробітникам, які працюють з людьми

Бізнес відкриває найм, проте не поспішає підіймати зарплати. Роботодавців все ще перебувають у режимі економії та в очікуванні, як будуть розгортатися події в країні в кінці зими та на початку весни. І через цю невідомість не поспішають переглядати зарплати працівникам. Work.ua опублікували аналітику, у якій вказано, де зараз роботодавці готові платити найбільше.

Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. Січень 2023-го не приніс змін – заробітна плата лишилася на тому ж рівні. Не спостерігається значних коливань і на регіональному рівні. 

П'ять категорій, де набільше зросли зарплати

П’ятірку категорій з найбільшою зарплатою у січні очолила «Нерухомість» – тут у середньому пропонують 30 000 грн. Далі йде «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» – 25 000 грн; «Транспорт, автобізнес» – 22 500 грн; «Продаж, закупівля» та «Сільське господарство, агробізнес» – 20 000 грн.

Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять категорій фото 1
інфографіка: Work.ua

Які професії найбільш високооплачувані на ринку праці

Українські бізнеси підвищували зарплати насамперед тим співробітникам, які працюють з людьми, наприклад HR-фахівцям.

Найвищу зарплату в січні платили:

  • медіабайєру – 52 500 грн;
  • водію-міжнароднику – 42 500 грн;
  • директору з маркетингу – 40 000 грн;
  • керівнику відділу продажу – 37 500 грн;
  • фінансовому директору – 37 500 грн;
  • рихтувальнику – 34 500 грн.

Найнижче оплачувалася праця прибиральників (8 000 грн), музичних керівників (8 250 грн), посудомийників (8 500 грн), майстрів виробничого навчання (8 925 грн), санітарів (9 000 грн).

Шукачів-жінок вийшло на ринок праці більше, ніж чоловіків

У січні на ринок праці вийшло на 44% більше жінок, ніж у грудні минулого року, а чоловіків – на 20% в аналогічний період.

За даними аналітики СУН, найбільше прибуло нових шукачів у Чернівецькій (+46%), Сумській (+44%), Київській (+43%), Житомирській (+39%) та Вінницькій областях (+38%). Більше кандидатів стало у таких сферах:

  • «Нерухомість» (+61%);
  • «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (+52%);
  • «Секретаріат, діловодство, АГВ» (+51%); 
  • «Дизайн, творчість» (+48%); 
  • «Культура, музика, шоубізнес» (+46%).
Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять категорій фото 2
фото: Work.ua

В Україні є робота, бізнес активно шукає персонал, відкриває вакансії, але, ймовірно, що в умовах кадрового голоду проблема гендерних та вікових стереотипів спонукає роботодавців до подальших змін – дивитись у бік молодих спеціалістів і вчитися використовувати потенціал людей із досвідом.

Теги: зарплата бізнес ринок робота праця

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