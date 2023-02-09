Де найбільші зарплати: аналітики назвали п'ять категорій
Українські бізнеси підвищували зарплати насамперед тим співробітникам, які працюють з людьми
Бізнес відкриває найм, проте не поспішає підіймати зарплати. Роботодавців все ще перебувають у режимі економії та в очікуванні, як будуть розгортатися події в країні в кінці зими та на початку весни. І через цю невідомість не поспішають переглядати зарплати працівникам. Work.ua опублікували аналітику, у якій вказано, де зараз роботодавці готові платити найбільше.
Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. Січень 2023-го не приніс змін – заробітна плата лишилася на тому ж рівні. Не спостерігається значних коливань і на регіональному рівні.
П'ять категорій, де набільше зросли зарплати
П’ятірку категорій з найбільшою зарплатою у січні очолила «Нерухомість» – тут у середньому пропонують 30 000 грн. Далі йде «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» – 25 000 грн; «Транспорт, автобізнес» – 22 500 грн; «Продаж, закупівля» та «Сільське господарство, агробізнес» – 20 000 грн.
Які професії найбільш високооплачувані на ринку праці
Українські бізнеси підвищували зарплати насамперед тим співробітникам, які працюють з людьми, наприклад HR-фахівцям.
Найвищу зарплату в січні платили:
- медіабайєру – 52 500 грн;
- водію-міжнароднику – 42 500 грн;
- директору з маркетингу – 40 000 грн;
- керівнику відділу продажу – 37 500 грн;
- фінансовому директору – 37 500 грн;
- рихтувальнику – 34 500 грн.
Найнижче оплачувалася праця прибиральників (8 000 грн), музичних керівників (8 250 грн), посудомийників (8 500 грн), майстрів виробничого навчання (8 925 грн), санітарів (9 000 грн).
Шукачів-жінок вийшло на ринок праці більше, ніж чоловіків
У січні на ринок праці вийшло на 44% більше жінок, ніж у грудні минулого року, а чоловіків – на 20% в аналогічний період.
За даними аналітики СУН, найбільше прибуло нових шукачів у Чернівецькій (+46%), Сумській (+44%), Київській (+43%), Житомирській (+39%) та Вінницькій областях (+38%). Більше кандидатів стало у таких сферах:
- «Нерухомість» (+61%);
- «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (+52%);
- «Секретаріат, діловодство, АГВ» (+51%);
- «Дизайн, творчість» (+48%);
- «Культура, музика, шоубізнес» (+46%).
В Україні є робота, бізнес активно шукає персонал, відкриває вакансії, але, ймовірно, що в умовах кадрового голоду проблема гендерних та вікових стереотипів спонукає роботодавців до подальших змін – дивитись у бік молодих спеціалістів і вчитися використовувати потенціал людей із досвідом.
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