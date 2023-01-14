Ракетний удар 14 січня: президент розповів, де найскладніше з електрикою
Глава держави запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати руйнування
Внаслідок чергового масованого обстрілу 14 січня, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, росіяни влучили і в об’єкти енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим подекуди були аварійні відключення світла. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні.
За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням наразі на Харківщині та в Київській області.
Глава держави запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики. Робота триватиме цілодобово.
«Обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності», – наголосив Зеленський.
Як відомо, 14 січня держава-терористка Росія здійснила черговий ракетний обстріл українських міст і сіл. Тривога в Україні тривала понад дві години: ворог тероризував ракетами мирних українців, цілився в об’єкти критичної інфраструктури.
За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, зранку 14 січня зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.
У Дніпрі російські терористи поцілили у житловий будинок. Двоє загиблих, 27 поранених, серед них шестеро дітей. «Усі у лікарні», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
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