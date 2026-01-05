Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко

Прем'єр-міністерка України розповіла про одну з витрат для прифронтових територій з держбюджету

Уряд України ухвалив пакет підтримки для 230 прифронтових громад. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату. Про це йдетсья у дописі Юлії Свириденко, передає «Главком».

«Для лікарів ми скасували знижувальний коефіцієнт оплати праці у медичних закладах прифронтових. У наступному році медики первинки на прифронтових територіях отримуватимуть більше зарплату до 35 тисяч гривень», – повідомила політикиня. За словами Свириденко, в прифронтових громадах нині проживає 6,6 млн українців, тому уряд має забезпечити для них безпеку та доступ до послуг попри війну.

Також для прифронтових територій у Держбюджеті 2026 року передбачили додаткові кошти. Йдеться про 10,4 млрд грн дотацій і 30,4 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну. «Прифронтові регіони – це наш безпековий пояс, тому Уряд весь рік приділяв їм особливу увагу. Ми разом із командою об’їхали всі прифронтові області півдня і сходу, щоб розробити нові можливості та інструменти для підтримки людей, бізнесу та громад», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, як премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що кабінет міністрів розподілив майже 350 млн грн для закладів вищої освіти. Кошти підуть на забезпечення навчального процесу в період зими та відключень світла. За словами урядовиці, 125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, зарядних станцій та інверторів.

Раніше «Главком» повідомляв, що з вересня 2026 року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що у держбюджеті на 2026 рік на програму передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.