Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
Свириденко заявила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату
фото: Facebook/Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України розповіла про одну з витрат для прифронтових територій з держбюджету

Уряд України ухвалив пакет підтримки для 230 прифронтових громад. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату. Про це йдетсья у дописі Юлії Свириденко, передає «Главком».

«Для лікарів ми скасували знижувальний коефіцієнт оплати праці у медичних закладах прифронтових. У наступному році медики первинки на прифронтових територіях отримуватимуть більше зарплату до 35 тисяч гривень», – повідомила політикиня. За словами Свириденко, в прифронтових громадах нині проживає 6,6 млн українців, тому уряд має забезпечити для них безпеку та доступ до послуг попри війну.

Також для прифронтових територій у Держбюджеті 2026 року передбачили додаткові кошти. Йдеться про 10,4 млрд грн дотацій і 30,4 млрд грн на компенсацію втрачених доходів через війну. «Прифронтові регіони – це наш безпековий пояс, тому Уряд весь рік приділяв їм особливу увагу. Ми разом із командою об’їхали всі прифронтові області півдня і сходу, щоб розробити нові можливості та інструменти для підтримки людей, бізнесу та громад», – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, як премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що кабінет міністрів розподілив майже 350 млн грн для закладів вищої освіти. Кошти підуть на забезпечення навчального процесу в період зими та відключень світла. За словами урядовиці, 125 млн грн спрямовано на придбання генераторів, зарядних станцій та інверторів.

Раніше «Главком» повідомляв, що з вересня 2026 року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що у держбюджеті на 2026 рік на програму передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Читайте також:

Теги: Держбюджет лікар Юлія Свириденко зарплатня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд ухвалив низку рішень, аби покращити ситуацію зі світлом в Україні
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
9 грудня, 2025, 19:33
Електронний документ можна сформувати у мобільному застосунку
Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» остаточно замінив паперовий
10 грудня, 2025, 20:11
Як наголосила премʼєрка, завдяки нововведенню бізнес та критична інфраструктура зможуть працювати стабільніше
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
15 грудня, 2025, 12:51
Після хірургічного втручання Артем провів у лікарні два тижні
Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця
16 грудня, 2025, 20:25
Наслідки атаки по мосту
Удар по мосту на Одещині: влада терміново ліквідовує наслідки обстрілу
19 грудня, 2025, 23:35
Енергетичні об’єкти у західних областях України постраждали найбільше
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
23 грудня, 2025, 10:50
Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
23 грудня, 2025, 15:27
Лікар рекомендує ранкові прогулянки – навіть коротке перебування на свіжому повітрі або біля відкритого вікна насичує кров киснем
Лікар назвав прості ранкові звички, що рятують серце
28 грудня, 2025, 05:30
Аудити й ревізії стосуються 86 суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу
Великий аудит оборонки. «Главком» отримав перелік підприємств (документ)
23 грудня, 2025, 12:22

Особисті фінанси

Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
Як отримати 50 тис. грн за народження дитини: розʼяснення Мінсоцполітики
Як отримати 50 тис. грн за народження дитини: розʼяснення Мінсоцполітики
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Виплати за народження дитини та вищі пенсії: що змінилося з 1 січня
Виплати за народження дитини та вищі пенсії: що змінилося з 1 січня

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua