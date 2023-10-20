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Якою є середня пенсія в Україні та де платять найбільше: дані «Опендаботу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Якою є середня пенсія в Україні та де платять найбільше: дані «Опендаботу»
За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн
фото ілюстративне

29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5 350 грн. Проте у восьми областях вона виявилася відчутно вищою за середню по країні, з найвищою середньою пенсією у Києві (7 219 грн) та найнижчою на Тернопільщині (4 041 грн). Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

«За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі складає 5 350 грн (146 дол). 3,57 млн пенсіонерів – це трохи більше третини від загальної кількості – отримують виплати на цьому рівні або вище. З них майже третина (1,13 мільйона осіб) отримують пенсії більш як 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні», – йдеться у повідомленні.

Водночас 29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за дві тисячі гривень отримують менш ніж 1% пенсіонерів в країні – 63 862 людини.

Наразі у восьми регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні. У ще одній області – Харківській – виплати тримаються на рівні середніх по країні.

«Найбільша середня пенсія у Києві – 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині – 4 041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні», – підрахували фахівці.

За третій квартал цього року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області – до 6 674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні. При цьому кількість пенсіонерів продовжує зменшуватися. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 млн 539 тис. 968 людей.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у нарахуванні пенсій з наступного року запровадять бальну систему. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто вийшов нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Як відомо, пенсійна система України, яка працює зараз, спирається на принцип солідарності поколінь. Це означає, що ті, хто працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність. Тобто внески, які робляться у Пенсійний фонд України, йдуть на виплату пенсій.

Раніше повідомлялося, що уряд змінить систему нарахування пенсій.

Теги: пенсія фінанси українці

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