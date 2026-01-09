Головна Гроші Особисті фінанси
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Роки навчання можна зарахувати до пенсійного стажу
фото з відкритих джерел

До пенсійного стажу можна зарахувати лише роки навчання на денній формі

Роки навчання в університеті можуть бути зараховані до пенсійного стажу лише за умови, якщо вони припадають на період до 2004 року та підтверджені дипломом, довідкою або записом у трудовій книжці. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з законодавством, зарахувати до стажу для виходу на пенсію можуть роки навчання на денній формі:

  • у закладах вищої та середньої освіти;
  • на курсах підвищення кваліфікації й перекваліфікації;
  • на курсах із підготовки кадрів.

Роки навчання в перелічених закладах і форматах зараховують виключно за період до кінця 2003 року.

З 1 січня 2004 року набув чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де ввели поняття страхового стажу й скасували цю норму.

В Україні вихід на пенсію можливий за наявності достатнього страхового стажу та досягнення встановленого віку. Для тих, хто навчався у вишах до 2004 року, роки навчання можна включити до пенсійного стажу.
 
Якщо роки навчання до 2004 року відсутні у трудовій книжці, їх можна підтвердити іншими документами. Дані про стаж може внести страхувальник або зробити це самостійно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи при особистому зверненні до сервісного центру.

Аби роки навчання увійшли до страхового стажу, потрібно надати до ПФУ наступні документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка про реєстрацію;
  • трудова книжка;
  • свідоцтво про шлюб;
  • диплом (для пластикових потрібен також додаток);
  • військовий квиток (для чоловіків).

Якщо людина змінювала прізвище, потрібно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Нагадаємо, у 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року.

Розмір пенсії за вислугою років залежить від професії, тривалості стажу та заробітної плати. Для військових, поліцейських і прокурорів виплати можуть становити до 70% грошового забезпечення, тоді як для інших категорій пенсію розраховують за формулою Пенсійного фонду. 

Деякі українці можуть отримати додаткові виплати до своєї пенсії. Йдеться про надбавки у розмірі від 300 до 500 грн. 

