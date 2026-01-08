Головна Гроші Особисті фінанси
Стало відомо, де був найбільший попит і скільки ялинок купили українці цього сезону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Найбільший попит на ялинки зафіксували у Волинській та Рівненській областях
фото: «Ліси України»

Найменші обсяги продажів зафіксовано в Одеській та Миколаївській областях

В Україні завершилася цьогорічна новорічна ялинкова кампанія. За її підсумками державне підприємство «Ліси України» реалізувало 91,4 тис. новорічних дерев, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу підприємства.

Найбільший попит на ялинки зафіксували у Волинській та Рівненській областях – там продали понад 25 тис. дерев. Ще близько 25 тис. ялинок сумарно придбали у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Понад 19 тис. дерев купили мешканці Чернігівської та Сумської областей.

Найменші обсяги продажів зафіксували в Одеській та Миколаївській областях – у цих регіонах реалізували лише 625 ялинок.

Продаж здійснювався через широку мережу з понад 300 торгових майданчиків по всій країні, а також безпосередньо в лісництвах. Середня ціна одного дерева становила 180 грн з ПДВ. Водночас вартість коливалася залежно від регіону, виду та розміру дерева: найдешевшу ялинку продали за 84 грн, а найдорожча коштувала 3600 грн.

Загальний дохід від реалізації ялинок склав 16,5 млн гривень, майже половина з яких надійшла до державного бюджету у вигляді податків і обов’язкових платежів. Кошти також спрямовуються на відновлення та охорону лісів і поповнення місцевих бюджетів.

Для захисту хвойних насаджень у передсвятковий період працювали 349 мобільних рейдових груп, які разом із правоохоронними органами провели близько 1,5 тисячі перевірок. Було виявлено 408 незаконно зрубаних дерев, складено 300 адмінпротоколів, а сума збитків перевищила 416 тисяч гривень.

Нагадаємо, 2 січня, в Києві запрацювали 72 пункти прийому хвойних дерев. 

Як повідомлялось, цьогоріч український ринок новорічних дерев демонструє стійку тенденцію до зменшення – скорочується як кількість заготовлених дерев, так і попит з боку покупців. На тлі війни та зміни екологічних уподобань українці купують живі ялинки дедалі рідше. 

