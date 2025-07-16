Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Середня пенсія зросла, але є три тривожні моменти: аналіз Гетманцева

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Середня пенсія зросла, але є три тривожні моменти: аналіз Гетманцева
Середня пенсія за другий квартал зросла на 69 грн
фото з відкритих джерел

Зростання пенсій на рівні 1,1% напрочуд скромне, особливо на фоні серйозного економічного тиску на українців, вважає Данило Гетманцев

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні зросла до 6 410 грн, утім, понад половина пенсіонерів досі отримує менш як 5 тис. грн, що є нижчим від фактичного прожиткового мінімуму. Про це пише «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1%, тобто на 69 грн, а у порівнянні із аналогічним періодом минулого року – на 10,2% тобто на 593,6 грн.

Середня пенсія станом на 1 липня
Середня пенсія станом на 1 липня

На звітну дату в Україні пенсію отримували майже 10,26 млн пенсіонерів, зазначив нардеп, навівши три факти для об’єктивної оцінки рівня середньої пенсії.

1. Більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тис. грн 56,2% пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тис. грн, в т.ч. 35,7% - нижче 4 тис. грн, 3,7% - нижче 3 тис. грн. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тис.грн, 14,8% - понад 10 тис. грн.

2. Середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 грн (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тис. грн). Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності.

3. Наразі зростання середньої пенсії відстає від інфляції, оскільки річна інфляція у червні сягнула 14,3%, тоді як середня пенсія зросла на 10,2%.

Під кінець року цей розрив дещо зменшиться, вважає Гетманцев, оскільки річна інфляція має тенденцію до зниження. Утім ситуація погіршується тим, що у структурі споживання домогосподарств із низькими доходами харчові продукти займають відносно більшу частину споживчого кошика. При цьому продовольча інфляція, а саме 23,2% у червні, була майже удвічі вищою за її середній рівень.

Станом на 1 липня понад половину пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тис. грн, тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

«Попри номінальне зростання середньої пенсії, її реальний рівень, з урахуванням інфляції, на кінець першої половини року зменшився», – підсумував народний обранець.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні.

Також «Главком» писав, що пенсіонери, які продовжують працювати, отримують, у середньому, на 520 гривень більше пенсії, ніж їх «колеги», які знаходяться на заслуженому відпочинку.

Читайте також:

Теги: пенсія пенсіонери Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ганна Войток показує свій паспорт
На Чернігівщині жінка живе одна серед лісу та без пенсії
14 червня, 20:15
Олійник ухвалив рішення, яким зобов’язав «ПриватБанк» виплатити 7 млрд грн на користь братів Суркісів
Суддя, який відсудив у держави 7 млрд грн на користь олігархів, пішов на пенсію
26 червня, 11:58
Правильна діагностика, своєчасне лікування та профілактичні заходи можуть удвічі скоротити рівень смертності
Чоловіки в Україні не доживають до пенсії: лікарка пояснила, як це змінити
Сьогодні, 09:50

Особисті фінанси

Середня пенсія зросла, але є три тривожні моменти: аналіз Гетманцева
Середня пенсія зросла, але є три тривожні моменти: аналіз Гетманцева
Посадові оклади суддів та чиновників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму: законопроєкт
Посадові оклади суддів та чиновників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму: законопроєкт
Пенсіонери, які працюють, отримують більше: озвучено суми
Пенсіонери, які працюють, отримують більше: озвучено суми
Чи відшкодовує держава при банкрутстві банку криптовалюту та електронні гроші? Пояснення Фонду гарантування вкладів
Чи відшкодовує держава при банкрутстві банку криптовалюту та електронні гроші? Пояснення Фонду гарантування вкладів
Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників
Що можна купити на 5 тис. грн від держави: інструкція для батьків першокласників
Законопроєкт про 50 тис. грн за народження дитини розсварив соцмережі
Законопроєкт про 50 тис. грн за народження дитини розсварив соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
101K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
42K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
4543
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3513
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua