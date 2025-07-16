Середня пенсія зросла, але є три тривожні моменти: аналіз Гетманцева

Середня пенсія за другий квартал зросла на 69 грн

Зростання пенсій на рівні 1,1% напрочуд скромне, особливо на фоні серйозного економічного тиску на українців, вважає Данило Гетманцев

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні зросла до 6 410 грн, утім, понад половина пенсіонерів досі отримує менш як 5 тис. грн, що є нижчим від фактичного прожиткового мінімуму. Про це пише «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1%, тобто на 69 грн, а у порівнянні із аналогічним періодом минулого року – на 10,2% тобто на 593,6 грн.

Середня пенсія станом на 1 липня

На звітну дату в Україні пенсію отримували майже 10,26 млн пенсіонерів, зазначив нардеп, навівши три факти для об’єктивної оцінки рівня середньої пенсії.

1. Більшість пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тис. грн 56,2% пенсіонерів отримують пенсію нижче 5 тис. грн, в т.ч. 35,7% - нижче 4 тис. грн, 3,7% - нижче 3 тис. грн. Ще 29% пенсіонерів мають пенсію від 5 до 10 тис.грн, 14,8% - понад 10 тис. грн.

2. Середня пенсія є меншою за фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. За останніми даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для цієї категорії осіб у цінах лютого 2025 року складав 6 685,5 грн (а в цінах червня він мав би наближатись до 7 тис. грн). Тобто середня пенсія зараз дорівнює близько 92% поточного фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних, що заносить переважну частину пенсіонерів за межу бідності.

3. Наразі зростання середньої пенсії відстає від інфляції, оскільки річна інфляція у червні сягнула 14,3%, тоді як середня пенсія зросла на 10,2%.

Під кінець року цей розрив дещо зменшиться, вважає Гетманцев, оскільки річна інфляція має тенденцію до зниження. Утім ситуація погіршується тим, що у структурі споживання домогосподарств із низькими доходами харчові продукти займають відносно більшу частину споживчого кошика. При цьому продовольча інфляція, а саме 23,2% у червні, була майже удвічі вищою за її середній рівень.

Станом на 1 липня понад половину пенсіонерів отримували пенсію нижче 5 тис. грн, тоді як середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, що виштовхувало їх за межу бідності.

«Попри номінальне зростання середньої пенсії, її реальний рівень, з урахуванням інфляції, на кінець першої половини року зменшився», – підсумував народний обранець.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, хто отримує найбільші пенсії в Україні.

Також «Главком» писав, що пенсіонери, які продовжують працювати, отримують, у середньому, на 520 гривень більше пенсії, ніж їх «колеги», які знаходяться на заслуженому відпочинку.