«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі

Кожен з пасажирів потягу «Гуцульщина» за 120 грн зможе отримати доступ до Wi-Fi без обмеження трафіку

«Укрзалізниця» розширює пілотний проєкт із доступом до інтернету у поїздах. Після успішного тестування на дипломатичних рейсах та у потягах Інтерсіті й Інтерсіті+ Wi-Fi з’явився у флагманському поїзді «Гуцульщина» № 95/96 сполученням Київ – Рахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Пасажири всіх вагонів матимуть 10 хвилин безплатного доступу, а повноцінний добовий тариф коштуватиме 120 грн без обмеження трафіку (перші пʼять гігабайтів – без обмеження швидкості). Оплатити послугу можна онлайн за допомогою платіжної картки, Apple Pay або Google Pay.

Інтернет-підключення забезпечується за допомогою Starlink, який встановлений партнером без залучення інвестицій з боку «Укрзалізниці». Проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій. Якщо проєкт матиме стабільний попит, компанія масштабуватиме його на інші поїзди через конкурс.

Нагадаємо, у вересні 2025 року «Укрзалізниця» повідомила, що запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

До слова, Україна офіційно долучилася до зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома» (Roam like at Home). Тепер українці можуть відправляти SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС.

Від 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися своїми мобільними тарифами й за кордоном без роумінгових доплат. Це оновлення стосуватиметься й іноземців з країн ЄС, які будуть приїжджати в Україну.