Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі
Оплатити доступ до інтернету можна онлайн
фото: «Укрзалізниця»

Кожен з пасажирів потягу «Гуцульщина» за 120 грн зможе отримати доступ до Wi-Fi без обмеження трафіку

«Укрзалізниця» розширює пілотний проєкт із доступом до інтернету у поїздах. Після успішного тестування на дипломатичних рейсах та у потягах Інтерсіті й Інтерсіті+ Wi-Fi з’явився у флагманському поїзді «Гуцульщина» № 95/96 сполученням Київ – Рахів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Пасажири всіх вагонів матимуть 10 хвилин безплатного доступу, а повноцінний добовий тариф коштуватиме 120 грн без обмеження трафіку (перші пʼять гігабайтів – без обмеження швидкості). Оплатити послугу можна онлайн за допомогою платіжної картки, Apple Pay або Google Pay.

Інтернет-підключення забезпечується за допомогою Starlink, який встановлений партнером без залучення інвестицій з боку «Укрзалізниці». Проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій. Якщо проєкт матиме стабільний попит, компанія масштабуватиме його на інші поїзди через конкурс.

Нагадаємо, у вересні 2025 року «Укрзалізниця» повідомила, що запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

До слова, Україна офіційно долучилася до зони Європейського Союзу «Роумінг як вдома» (Roam like at Home). Тепер українці можуть відправляти SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС.

Від 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися своїми мобільними тарифами й за кордоном без роумінгових доплат. Це оновлення стосуватиметься й іноземців з країн ЄС, які будуть приїжджати в Україну.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця інтернет потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штучний інтелект Google знову у центрі скандалу через небезпечні для життя медичні поради
Штучний інтелект Google знову у центрі скандалу через небезпечні для життя медичні поради
Вчора, 18:59
13-та оновлена електричка курсуватиме по Київщині й суміжних областях
«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
1 сiчня, 14:29
Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»
Скільки пасажирів зустрінуть новорічну ніч у потягах? Дані «Укрзалізниці»
31 грудня, 2025, 19:45
Поїзди Kyiv City Express на станціях Протасів Яр, Вокзальна та Караваєві Дачі прибуватимуть і відправлятимуться зі змінених колій
Київська міська електричка змінила колії посадки пасажирів на трьох станціях: де саме
25 грудня, 2025, 13:16
Вантажний поїзд, який зійшов з колії унаслідок удару російського безпілотника, спричинив затримки деяких рейсів
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила тривалість затримки поїздів
22 грудня, 2025, 15:36
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи
22 грудня, 2025, 07:07
Пасажирів евакуювали з вагонів потяга Перемишль-Київ
Надзвичайна ситуація на залізниці: евакуюють пасажирів міжнародних потягів
13 грудня, 2025, 15:50
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
13 грудня, 2025, 10:40
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні
Огляд топ-7 електронних платіжних систем для бізнесу в Україні Реклама
9 грудня, 2025, 13:26

Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі
«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
Як отримати 50 тис. грн за народження дитини: розʼяснення Мінсоцполітики
Як отримати 50 тис. грн за народження дитини: розʼяснення Мінсоцполітики
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
Запровадження щорічної прогресивної винагороди для військових. Свириденко зробила заяву
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.
Виплати за народження дитини з 1 січня 2026 року: хто отримає 50 тис.

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua