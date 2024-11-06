Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

У жовтні українці побили 12-річний рекорд за кількістю купівлі валюти

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У жовтні українці побили 12-річний рекорд за кількістю купівлі валюти
За 10 місяців цього року чиста купівля валюти населенням досягла $9,63 млрд порівняно з $3,14 млрд за аналогічний період 2023 року
фото з відкритих джерел

Купівля безготівкової валюти в жовтні збільшилася порівняно з вереснем на $26,3 млн

Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,39 млрд порівняно з $1,09 млрд у вересні та $0,78 млрд у серпні, що є рекордним показником із листопада 2012 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що такий результат зумовлений переважно збільшенням купівлі готівкової валюти на $319 млн порівняно з вереснем – до $2 млрд 585,4 млн, тоді як її продаж зріс лише на $42,2 млн – до $1 млрд 312,6 млн.

Купівля безготівкової валюти в жовтні збільшилася порівняно з вереснем на $26,3 млн – до $420,2 млн, тоді як продаж – на $5,6 млн, до $299,3 млн.

Загалом за 10 місяців цього року чиста купівля валюти населенням досягла $9,63 млрд порівняно з $3,14 млрд за аналогічний період 2023 року, зокрема готівкової валюти – $8,67 млрд проти $2,18 млрд.

На ринку юросіб купівля клієнтами банків валюти в жовтні зросла до $6,77 млрд із $6,13 млрд у вересні, що є найбільшим показником із грудня 2023 року. Водночас збільшення продажу було більш значним – до $5,38 млрд з $4,59 млрд у вересні.

Стосовно обсягу операцій між банками, то він зростав другий місяць поспіль і досяг $6,21 млрд порівняно з $5,79 млрд у вересні. Це найвищий показник за час повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до нього в лютому 2022 року він становив $12,1 млрд.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 листопада, за попередніми даними, становлять $36,6 млрд. У жовтні вони знизилися на $2,3 млрд, або на 6%. 

Як зазначає пресслужба НБУ, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Скорочення резервів у жовтні зумовлене валютними інтервенціями Нацбанку для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. 

До слова, Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Рішення залишити облікову ставку без змін у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

Читайте також:

Теги: Національний банк українці рекорд Місяць валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досконале навчання дає більше шансів бути ефективним воїном і вижити в бою
Реформа «учебок»: як зміниться підготовка мобілізованих Технології війни
19 жовтня, 19:46
У червні 2024 року Ігор Іванович приєднався до лав ЗСУ
Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Ігоря Івановича
7 жовтня, 09:00
Найдовший ланцюг з українських хустин складає 421 метр
На Київщині встановлено незвичний рекорд, який об'єднав усю Україну (фото)
7 жовтня, 19:13
Травма гравця збірної України
Гравець збірної України отримав моторошну травму під час матчу з Чехією
14 жовтня, 22:58
Міжнародний день кухарів та кулінарів відзначається 20 жовтня
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
20 жовтня, 08:21
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну
20 жовтня, 10:59
Центр рекрутингу в Харкові
Міноборони оприлюднило результати роботи рекрутингових центрів
28 жовтня, 17:29
Владика Микола Бичок розповів про своє нове призначення
Кардинал-номінант Микола Бичок: Буде чудова можливість мати прямий контакт з Папою Римським
30 жовтня, 17:24
Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік
Президент звільнив генпрокурора, Рада ухвалила держбюджет-2025 у першому читанні. Головне за 31 жовтня
31 жовтня, 21:00

Особисті фінанси

У жовтні українці побили 12-річний рекорд за кількістю купівлі валюти
У жовтні українці побили 12-річний рекорд за кількістю купівлі валюти
Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір
Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір
Як змінити реквізити карток «єВідновлення»: простий алгоритм
Як змінити реквізити карток «єВідновлення»: простий алгоритм
Держава має повернути довіру інвесторів до енергетики вирішенням боргової кризи – експерт
Держава має повернути довіру інвесторів до енергетики вирішенням боргової кризи – експерт
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо
Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті? Пояснення Пенсійного фонду
Чи можна сплачувати добровільні пенсійні внески у декреті? Пояснення Пенсійного фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
69K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
18K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
12K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua