У жовтні українці побили 12-річний рекорд за кількістю купівлі валюти

За 10 місяців цього року чиста купівля валюти населенням досягла $9,63 млрд порівняно з $3,14 млрд за аналогічний період 2023 року

Купівля безготівкової валюти в жовтні збільшилася порівняно з вереснем на $26,3 млн

Обсяги купівлі населенням України валюти в жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,39 млрд порівняно з $1,09 млрд у вересні та $0,78 млрд у серпні, що є рекордним показником із листопада 2012 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що такий результат зумовлений переважно збільшенням купівлі готівкової валюти на $319 млн порівняно з вереснем – до $2 млрд 585,4 млн, тоді як її продаж зріс лише на $42,2 млн – до $1 млрд 312,6 млн.

Купівля безготівкової валюти в жовтні збільшилася порівняно з вереснем на $26,3 млн – до $420,2 млн, тоді як продаж – на $5,6 млн, до $299,3 млн.

Загалом за 10 місяців цього року чиста купівля валюти населенням досягла $9,63 млрд порівняно з $3,14 млрд за аналогічний період 2023 року, зокрема готівкової валюти – $8,67 млрд проти $2,18 млрд.

На ринку юросіб купівля клієнтами банків валюти в жовтні зросла до $6,77 млрд із $6,13 млрд у вересні, що є найбільшим показником із грудня 2023 року. Водночас збільшення продажу було більш значним – до $5,38 млрд з $4,59 млрд у вересні.

Стосовно обсягу операцій між банками, то він зростав другий місяць поспіль і досяг $6,21 млрд порівняно з $5,79 млрд у вересні. Це найвищий показник за час повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до нього в лютому 2022 року він становив $12,1 млрд.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 листопада, за попередніми даними, становлять $36,6 млрд. У жовтні вони знизилися на $2,3 млрд, або на 6%.

Як зазначає пресслужба НБУ, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Скорочення резервів у жовтні зумовлене валютними інтервенціями Нацбанку для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

До слова, Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Рішення залишити облікову ставку без змін у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.