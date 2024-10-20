Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Два ворожих БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі», – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 20 жовтня 2024 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет «Іскандер-М»», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну фото 1

Зазначається, що збито БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

«13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Два ворожих БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України. 

Як повідомлялося, від ударів постраждали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання. 

Також увечері, 19 жовтня, окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждало 17 людей, серед них рятувальник.

Читайте також:

Теги: Україна українці Повітряні сили ЗСУ війна росія росіяни безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Військові бачать, як цивільні громадяни знаходять способи, як дати хабар та уникнути мобілізації»
Мобілізація та демобілізація. Чи буде справедливість?
25 вересня, 17:00
Президент США Джо Байден, з яким Володимир Зеленський давно налагодив контакти, йде з посади. Але він ще може наостанок піднести приємні сюрпризи Україні
Банкова йде ва-банк. З чим Зеленський їде до США? План перемоги
22 вересня, 10:33
Польша продовжує залучати українських дітей до навчання
Польща організувала вечірні школи для українських дітей
21 вересня, 05:00
Павел підкреслив, що ніколи не ставив під сумнів необхідність підтримки України в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності
Українські території залишаться під окупацією РФ? Президент Чехії пояснив свої слова
25 вересня, 04:50
Військовослужбовиця Тетяна Чорновол викликала шквал критики у мережі
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
27 вересня, 21:40
Сильний вітер – до суворої зими
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня, 00:05
Герега повідомила, що польський Intersport був збитковим
Співвласниця «Епіцентру» Галина Герега взялася рятувати мережу магазинів у Польщі
6 жовтня, 09:19
У п’ятницю пан Байден несподівано з’явився на брифінгу в Білому домі, де він розповів про низку питань, які стоять на його робочому столі в даний момент
Байден стикається з найбільшими кризами свого президентства
6 жовтня, 07:04
Прогноз погоди на 20 жовтня
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00

Події в Україні

Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну
Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів
Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів
Курщина та Сумщина. Сирський відзвітував про ситуацію на фронті (фото)
Курщина та Сумщина. Сирський відзвітував про ситуацію на фронті (фото)
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
58K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
22K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
20K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua