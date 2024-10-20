Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну

«Два ворожих БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі», – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 20 жовтня 2024 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет «Іскандер-М»», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збито БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

«13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Два ворожих БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Як повідомлялося, від ударів постраждали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.

Також увечері, 19 жовтня, окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждало 17 людей, серед них рятувальник.