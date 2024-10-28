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Міноборони оприлюднило результати роботи рекрутингових центрів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони оприлюднило результати роботи рекрутингових центрів
Центр рекрутингу в Харкові
фото: Гнат Голик, Ґвара Медіа

У Міноборони зауважили, що 81% добровольців на службу в Силах оборони – чоловіки, 19% – жінки

Минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони. Про це повідомило Міністерство оборони.

Загалом від початку роботи центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини. Із них 5 612 кандидатів наразі проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

З початку роботи рекрутингових центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини
З початку роботи рекрутингових центрів (станом на 27 жовтня), їхніми послугами скористалися вже 22 763 людини
інфографіка Міністерства оборони України

У Міноборони зауважили, що 81% добровольців на службу в Силах оборони – чоловіки, 19% – жінки.

«Центри рекрутингу пропонують понад 10 тис. вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців», – додали у міністерстві.

Також Міноборони наголосило, що рекрутери надають консультації без видачі повісток.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

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Теги: Міноборони українці мобілізація

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