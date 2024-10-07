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Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Ігоря Івановича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Ігоря Івановича
У червні 2024 року Ігор Іванович приєднався до лав ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Ігор Іванович захищав Україну у складі 80-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Івановича. 

13 вересня 2024 року під час операції у Курській області загинув Ігор Іванович. Про це повідомила Яворівська міська рада.

Ігор Іванович народився 2 липня 1988 року у селі Залужжя Яворівського району Львівської області. Після закінчення школи у рідному селі, у 2008 році здобув освіту у Львівському технікумі залізничного транспорту. У 2013 році завершив навчання в Харківській академії залізничного транспорту, отримавши повну вищу освіту.

Працював провідником пасажирських вагонів, де його праця завжди відзначалася відповідальністю та відданістю.

Ігор Іванович захищав Україну у складі 80-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ
Ігор Іванович захищав Україну у складі 80-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ
фото: Яворівська міська рада

У червні 2024 року Іванович став до лав Збройних сил України у 80 бригаду десантно-штурмових військ, щоб захищати рідну землю від агресора.

13 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання, Ігор Євгенович Іванович загинув у Курській області.

У полеглого воїна залишилися дружина, двоє дітей, мама, сестра та племінники.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці Україна хвилина мовчання пам'ять

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