Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%
За прогнозом Нацбанку, облікова ставка на рівні 13% протримається щонайменше до літа 2025 року
Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Про це повідомляє НБУ.
Як зазначила пресслужба, рішення залишити облікову ставку без змін у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.
Оновлений прогноз НБУ передбачає більш тривале утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.
У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити відсоткову політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.
Нагадаємо, що в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.
Згодом 27 липня 2023 року Національний банк України знизив облікову ставку до 22%. Це було перше зниження з того часу, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%. Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки.
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