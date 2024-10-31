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Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%
За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію
фото з відкритих джерел

За прогнозом Нацбанку, облікова ставка на рівні 13% протримається щонайменше до літа 2025 року

Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Про це повідомляє НБУ.

Як зазначила пресслужба, рішення залишити облікову ставку без змін у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.

Оновлений прогноз НБУ передбачає більш тривале утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити відсоткову політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.

Облікова ставка Національного банку упродовж 2024 року
Облікова ставка Національного банку упродовж 2024 року
скріншот
Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності  шляхом активнішого кредитування.

Нагадаємо, що в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого підвищення облікової ставки є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Згодом 27 липня 2023 року Національний банк України знизив облікову ставку до 22%. Це було перше зниження з того часу, коли ставку підняли одразу з 10 до 25%. Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки.

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Теги: Національний банк НБУ гроші

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