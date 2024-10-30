Кардинал-номінант Микола Бичок: Буде чудова можливість мати прямий контакт з Папою Римським

Микола Бичок про оголошення його кардиналом Католицької церкви: Це призначення не змінює того, ким я є зараз

8 грудня владика Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), буде проголошений кардиналом Католицької церкви. Він зауважив, що це чудова можливість напряму контактувати з Папою Римським. Про це Микола Бичок розповів в інтерв'ю «Главкома».

«Це призначення не змінює того, ким я є зараз. Я залишаюся насамперед єпархом для українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, а також єпископом Української греко-католицької церкви в єдності з Блаженнішим Святославом, нашим Отцем і Главою, та моїми братами-єпископами у Синоді УГКЦ. Я також є членом Австралійської конференції католицьких єпископів і продовжую глибоку співпрацю з моїми братами-єпископами в Австралії, як латинської, так і східної традиції», – сказав Микола Бичок.

Владика розповів, що наразі не знає, яку роль чи відповідальність Папа покладає на його плечі.

«Але я знаю, що це буде чудова можливість мати прямий контакт зі Святійшим Отцем», – додав правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії.

Микола Бичок зауважив, що особисто поспілкувався з предстоятелем УГКЦ Блаженнійшим Святославом щодо цього призначення: «Так, ми з главою УГКЦ Святославом постійно на зв’язку, і його підтримка для мене дуже важлива. Після мого призначення кардиналом він висловив велику радість і підтримку, наголошуючи на тому, що тепер у нас буде ще один голос у Ватикані, який допоможе доносити правду про Україну та нашу Церкву. Патріарх зазначив, що будемо діяти «єдиним серцем і єдиними устами», щоб наша позиція була почута на найвищому рівні».

Владика додав, що призначення кардиналом Католицької церкви стало великим викликом для нього. Він зауважив, що вдячний за підтримку Блаженнійшого Святослава.

«Ми разом працюємо над тим, щоб голос Української Церкви був чутним у глобальному контексті», – наголосив Микола Бичок.

Нагадаємо, що владику Миколу Бичка, правлячого Архиєрея Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), 8 грудня проголосять кардиналом Католицької церкви. Таке рішення прийняв Папа Римський Франциск 6 жовтня. Микола Бичок стане наймолодшим кардинал у світі і наймолодшим в історії УГКЦ.