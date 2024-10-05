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В Україні зросли ціни на малину: скільки коштує

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні зросли ціни на малину: скільки коштує
Малина в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики зазначають, що ціни на малину підвищилися через два чинники

В Україні значно зросли ціни на малину. Наразі на оптових ринках вона коштує 250-350 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Ближче до вихідних на оптових ринках України малина пропонується невеликими партіями в діапазоні 250-350 грн/кг ($0,36-0,53/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії пропонованих ягід, що в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Оптові ціни на ці ягоди, що знову встановилися, в Україні вже є найвищими, як мінімум, за останні 7 років», – зауважили аналітики.

В Україні зросли ціни на малину: скільки коштує фото 1
фото: EastFruit

Аналітики зауважують, що зростання цін на малину пояснюється одразу двома чинниками. Першим є скорочення асортименту фруктів і ягід від місцевих виробників. Другим – встановлення позитивних цінових тенденцій в інших сегментах, наприклад таких, як яблука.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що ціни на картоплю в Україні зростатимуть, наразі вони найдешевші в році. Серед основних причин здорожчання – літня посуха і не врожай. 

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Теги: малина ягода фрукти ціни Україна українці магазин

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