В Україні зросли ціни на малину: скільки коштує

Аналітики зазначають, що ціни на малину підвищилися через два чинники

В Україні значно зросли ціни на малину. Наразі на оптових ринках вона коштує 250-350 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Ближче до вихідних на оптових ринках України малина пропонується невеликими партіями в діапазоні 250-350 грн/кг ($0,36-0,53/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії пропонованих ягід, що в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Оптові ціни на ці ягоди, що знову встановилися, в Україні вже є найвищими, як мінімум, за останні 7 років», – зауважили аналітики.

фото: EastFruit

Аналітики зауважують, що зростання цін на малину пояснюється одразу двома чинниками. Першим є скорочення асортименту фруктів і ягід від місцевих виробників. Другим – встановлення позитивних цінових тенденцій в інших сегментах, наприклад таких, як яблука.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що ціни на картоплю в Україні зростатимуть, наразі вони найдешевші в році. Серед основних причин здорожчання – літня посуха і не врожай.