Швейцарія взялась закривати центри для біженців: причини

До початку березня уряд Швейцарії закриє тимчасові федеральні центри для надання притулку

Швейцарія закриє дев’ять центрів для надання притулку, оскільки приїздить менше людей, ніж очікувалося

Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії вирішив закрити дев'ять тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 людей, через меншу за очікувану кількість мігрантів. Про це пише Swissinfo.

«Уряд розраховує заощадити десятки мільйонів франків, закривши інфраструктуру», – пише видання.

Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року. Після цього в країні залишаться ресурси для розміщення близько 7 тис. мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.

Такий крок Держсекретаріат з питань міграції обґрунтував меншою, ніж очікувалося, кількістю прохань про надання притулку. За його даними, у серпні було подано на 23% менше заяв, ніж торік, а у вересні – на 40% менше.

У разі раптового різкого збільшення кількості прохань про надання притулку кількість доступних місць для розміщення мігрантів у Швейцарії може бути знову збільшена залежно від потреб, додали у відомстві.

Також очікується, що закриття дев’яти центрів дозволить заощадити близько 40 млн швейцарських франків (46 млн доларів) на рік.

Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення значно підвищити рівень зайнятості серед українських біженців. У зв'язку з цим швейцарський уряд доручив Федеральному департаменту юстиції та поліції (EJPD), який відповідає за питання міграції, підготувати до лютого 2025 року законодавчі зміни для полегшення трудової інтеграції українців.