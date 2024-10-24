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Ігри підлітків на недобудовах столиці: Муніципальна охорона посилює нагляд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ігри підлітків на недобудовах столиці: Муніципальна охорона посилює нагляд
У Подільському районі Києва муніципальні охоронці знов виявили трьох підлітків 12-13 років – місцевих мешканців, які влаштували собі забави подалі від батьківських очей
фото: КО «Муніципальна охорона»

Діти знаходять собі розваги біля котлованів, на верхніх поверхах та у підвалах недобудованих споруд

«Муніципальна охорона» столиці посилює нагляд за недобудованими об’єктами через підлітків, які там проводять дозвілля. Про це йдеться у повідомленні КО «Муніципальна охорона».

Як зазначається, протягом останньої декади жовтня у звітах патрулів постійно фіксується інформація щодо виявлення груп підлітків на території потенційно небезпечних об’єктів тривалого будівництва.

Ігри підлітків на недобудовах столиці: Муніципальна охорона посилює нагляд фото 1

«Повідомлення тривожні тому, що діти знаходять собі розваги біля котлованів, на верхніх поверхах та у підвалах недобудованих споруд, які належать різним власникам і реально становлять загрозу життю молодих киян», – йдеться у повідомленні. 

Головне завдання, яке отримають муніципали заступаючи на службу – виявлення та попередження нещасних випадків серед дітей та підлітків на території подібних об’єктів.

Днями під час огляду території однієї із занедбаних недобудов у Подільському районі Києва муніципальні охоронці знов виявили трьох підлітків 12-13 років – місцевих мешканців, які влаштували собі забави подалі від батьківських очей.

«Хлопці пояснили своє знаходження у недобудові просто: відсутністю інших місць, де б вони могли разом безкоштовно проводити час. На жаль, надавати їм гроші на відвідування безпечних місць відпочинку батьки не узмозі. Прибути за своїми дітьми також погодилися не всі із батьків, що свідчить лише про погіршення ситуації у контролі місць перебування неповнолітніх під час війни з боку батьків та закладів освіти», – зазначили у Муніципальній охороні.

Раніше повідомлялося, що у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. Рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.

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Теги: гроші батьки охорона діти нерухомість

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