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Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців
У Польщі продовжує перебувати значна кількість українців
фото із відкритих джерел

Опитування Gremi Personal показало, що аж 43%  у Польщі кажуть, ще не визначились з планами щодо повернення до України

Майже половина українських біженців, які зараз перебувають у сусідній Польщі, не знають, чи повертатись додому чи залишатись і надалі жити у Польщі. Минулоріч 55% планували повернутися до України. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного аналітичним центром міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

43% українців, які перебувають у Польщі, кажуть: вони поки що остаточно не визначилися з тим, які у них будуть дії щодо найближчого майбутнього. 19% кажуть, що планують залишитись у Польщі. 15% не приїдуть протягом найближчих 5 років, а 13% повернуться протягом наступних 6 місяців. 10% опитаних хочуть повернутися не пізніше ніж через рік. Опитування проводилося методом електронного анкетування з грудня 2023 року до березня 2024 року, в якому взяли участь 1150 українців у Польщі.

Як змінились настрої українців у Польщі?

У квітні минулого року в агентстві проводилося таке ж дослідження. Тоді 36% українців планували залишитися в Польщі, 7% мали на меті переїхати з Польщі до іншої країни, а 55% планували повернутися до України. 82% українців, які планували повертатись, відповіли, що приїдуть до України після перемоги.

Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців фото 1

«Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися в Польщі, зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, які мешкають у Польщі. Хороша новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей. Однак питання про мотивацію людей повернутися на батьківщину – це завдання із зірочкою для українського уряду і найбільше працювати треба з людьми, які поки що вагаються у своєму рішенні», – зазначає Євген Кириченко, засновник міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

В аналітичному центрі запитали українців, як довго вони перебувають у Польщі. Так, 36% приїхали до Польщі менше року тому, 25% – перебувають у Польщі 2 роки. 15% від одного року до двох. Також 10% сказали, що близько трьох років. І по 7% припало на 4 та 5 років.

Повернення додому з Польщі. Опитування показало зміну настроїв біженців фото 2

Аналітики звертають увагу на 25% українців, які приїхали до Польщі близько двох років тому. За їхнім припущенням, відповідний показник демонструє кількість біженців, які виїхали з України на початку повномасштабної війни. Решта – це ті, хто є заробітчанами, тобто регулярно приїжджають до Польщі працювати через відсутність необхідних вакансій в Україні.

Що стало мотивом для переїзду до Польщі?

Саме так було сформульовано одне з питань, яке ставили під час опитування. 30% сказали, що їх залучає рівень заробітної плати, 27% мають небезпеку в Україні, 24% відмовилися відповідати на запитання, 10% сказали, що їх переконали друзі та 9% – бажають возз'єднатися з родиною.

До слова, Польща залишатиметься нейтральною в питанні повернення українських біженців в Україну. Влада країни не планує заохочувати їх на повернення та перешкоджати їм. Про це повідомив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи. Дипломат зазначив, що Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці.

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Теги: Україна посол соцвиплати соцопитування статистика соціум українці Польща влада біженці

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