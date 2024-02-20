Скільки українок не повернеться с Польщі додому: красномовні результати опитування

Більшість респонденток проживають у країні більше року, половина з них працевлаштована

Близько половини українок, які виїхали до Польщі після початку вторгнення Росії, не мають наміру повертатися на батьківщину. Водночас 42% хочуть повернутися додому, пише Rzeczpospolita.

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Повідомляється, що середній вік українок у Польщі – 44 роки, 83% із них мають вищу освіту, 53% приїхали з дітьми. 50% жінок працевлаштовані: 63% працюють у Польщі, 23% дистанційно в Україні, 8% – в інших країнах. Лише 30% із них працює за спеціальністю.

Що могло б змусити українок повернутися додому?

Найчастіше згадувалися закінчення війни (67%), добре оплачувана робота в Україні (38%), викорінення корупції (31%), любов до України (31%), вищий рівень життя в Україні (28%), прагнення до життя та розвитку в Україні (27%).

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Більшість респондентів перебували у Польщі рік чи довше. Три чверті мешкають у великих польських містах із населенням понад 500 тис осіб, 66% жінок живе у орендованих квартирах та кімнатах. В основному це пов'язано з тим, що більшість із них приїжджає з великих міст (понад 500 тис жителів), і лише 6% – із сільської місцевості.

Польську мову знають 45%, розуміють, але не розмовляють – 20% українок. 47% українських дітей відвідують польські школи, 8% навчаються онлайн лише в українських школах, 27% навчаються і в Польщі, і в Україні, а 18% – не навчаються.

Нагадаємо, у Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін. Очікувалося, що новий термін тимчасового захисту для українців встановлять до 1 вересня 2024 року, але, як стало відомо, його планують продовжити лише до 30 червня.

Як раніше повідомлялося, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.