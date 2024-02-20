Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки українок не повернеться с Польщі додому: красномовні результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українок не повернеться с Польщі додому: красномовні результати опитування
Повернутися додому хочуть лише 42% українських біженок у Польщі
фото: Jakub Kaminski/East news

Більшість респонденток проживають у країні більше року, половина з них працевлаштована

Близько половини українок, які виїхали до Польщі після початку вторгнення Росії, не мають наміру повертатися на батьківщину. Водночас 42% хочуть повернутися додому, пише Rzeczpospolita.

Повідомляється, що середній вік українок у Польщі – 44 роки, 83% із них мають вищу освіту, 53% приїхали з дітьми. 50% жінок працевлаштовані: 63% працюють у Польщі, 23% дистанційно в Україні, 8% – в інших країнах. Лише 30% із них працює за спеціальністю.

Що могло б змусити українок повернутися додому?

Найчастіше згадувалися закінчення війни (67%), добре оплачувана робота в Україні (38%), викорінення корупції (31%), любов до України (31%), вищий рівень життя в Україні (28%), прагнення до життя та розвитку в Україні (27%).

Більшість респондентів перебували у Польщі рік чи довше. Три чверті мешкають у великих польських містах із населенням понад 500 тис осіб, 66% жінок живе у орендованих квартирах та кімнатах. В основному це пов'язано з тим, що більшість із них приїжджає з великих міст (понад 500 тис жителів), і лише 6% – із сільської місцевості.

Польську мову знають 45%, розуміють, але не розмовляють – 20% українок. 47% українських дітей відвідують польські школи, 8% навчаються онлайн лише в українських школах, 27% навчаються і в Польщі, і в Україні, а 18% – не навчаються.

Нагадаємо, у Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін. Очікувалося, що новий термін тимчасового захисту для українців встановлять до 1 вересня 2024 року, але, як стало відомо, його планують продовжити лише до 30 червня.

Як раніше повідомлялося, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

Читайте також:

Теги: робота українка Польща соцопитування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фермери з чотирьох країн приєднаються до блокади на польсько-українському кордоні
Фермери з чотирьох країн приєднаються до блокади на польсько-українському кордоні
18 лютого, 02:50
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
16 лютого, 05:20
Польща піднімала у небо винищувачі
Під час ракетного удару РФ по Україні Польща піднімала бойову авіацію
15 лютого, 08:39
Міністр Секерський назвав «не зовсім стриманою» реакцію української влади на інцидент із висипаним зерном
Інцидент з українським зерном на кордоні. Польський міністр відреагував
13 лютого, 12:41
Шпигун залучав європейських політиків до поширення російської пропаганди та політичних провокацій
Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті: деталі розслідування
7 лютого, 11:46
О 10-й ранку 9 лютого фермери збираються заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери готують нову блокаду кордону з Україною: названо дату
2 лютого, 14:49
Українська тенісистка Даяна Ястремська
Після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA
29 сiчня, 12:44
Олександр Печериця півтора року служив в лавах ЗСУ
Відомий актор-захисник назвав серйозну проблему, яка чекає на Україну після війни
27 сiчня, 19:56
У Польщі в аварію потрапив пасажирський автобус із України
Поліція повідомила деталі ДТП з українцями в Польщі
27 сiчня, 13:52

Соціум

У Польщі родина 80 років жила на авіаційній бомбі (фото)
У Польщі родина 80 років жила на авіаційній бомбі (фото)
Росія активніше готуватиме школярів до вбивств українців: що зміниться з нового навчального року
Росія активніше готуватиме школярів до вбивств українців: що зміниться з нового навчального року
Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом»
Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом»
Скільки українок не повернеться с Польщі додому: красномовні результати опитування
Скільки українок не повернеться с Польщі додому: красномовні результати опитування
Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс
Ізраїль дозволить мусульманам молитись у мечетях під час Рамадану, але є нюанс
Центри для біженців заповнені вщент: одна з країн ЄС б'є на сполох
Центри для біженців заповнені вщент: одна з країн ЄС б'є на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
56K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
37K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
36K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
27K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
22K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua