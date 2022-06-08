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    Особисті фінанси

    Українцям компенсують ремонт пошкодженого житла: хто і коли

    Кошти витрачені на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення РФ, компенсують - Українцям компенсують ремонт пошкодженого житла: хто і коли
    Кошти витрачені на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення РФ, компенсують
    фото з відкритих джерел

    Україна компенсує витрати конфіскованими російськими активами

    Громадянам України відшкодують усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення РФ. Кабмін розпочне фіксацію збитків найближчим часом. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів – держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи», – йдеться в повідомленні.

    Шмигаль зазначив, що він уже доручив Мінрегіону зайнятися створенням єдиного документа, в якому фіксуватимуть усі збитки в кожному будинку та квартирі.

    Раніше повідомлялося, що українцям, які були відсутні у своїх домівках понад 30 днів, обіцяють не нараховувати плату за комуналку.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, який дозволить забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення житла під час війни. Його вже підтримано за основу.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українцям компенсують ремонт пошкодженого житла: хто і коли