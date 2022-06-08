Українцям компенсують ремонт пошкодженого житла: хто і коли

«Зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів – держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що він уже доручив Мінрегіону зайнятися створенням єдиного документа, в якому фіксуватимуть усі збитки в кожному будинку та квартирі.

Раніше повідомлялося, що українцям, які були відсутні у своїх домівках понад 30 днів, обіцяють не нараховувати плату за комуналку.

Нагадаємо, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, який дозволить забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення житла під час війни. Його вже підтримано за основу.