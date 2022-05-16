Що держава робитиме з уламками зруйнованого житла: відповідь міністра екології

Мінзахисту довкілля вже працює над тим, щоб унормувати поводження з надлишком уламків зруйнованого житла внаслідок бойових дій на території країни

В Україні внаслідок вторгнення Росії знищено велику кількість будинків. Через це у містах виникла проблема із надлишком уламків зруйнованого житла. Влада працює над тим, щоб перемістити на деякий час ці рештки на певні території, а вже згодом, можливо, використати їх для виробництва будівельних матеріалів чи відновлення доріг. Про це в інтерв'ю для ICTV повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«На жаль, дійсно проблема відходів руйнації набуває все більшого масштабу. Вже значний проміжок часу наше міністерство спільно з Міністерством регіонального розвитку та громад працює над тим, щоб надати методологічну допомогу і зафіксувати в нормативних документах. Тобто унормувати поводження з такими відходами», – зазначив посадовець.

Стрілець пояснив, що в будь-якому випадку ці відходи залишаються на територіях міст або об'єднаних територіальних громадах. За його словами, органи місцевого самоврядування, які хочуть щось з рештками зробити, чекають від уряду дороговказу: що зробити і як зробити.

«Якщо концептуально, то теоретично ми повинні сьогодні унормувати території для тимчасового розміщення цих відходів на територіях міст. Якби це було у мирний час, то називалось би засміченням земель. Але сьогодні ми повинні це тимчасово дозволити в установленому порядку для того, щоб надалі ці відходи переробили. Це може бути гарний елемент або для виробництва будівельних матеріалів, або для відновлення тих самих доріг чи інших технологій», – сказав міністр.

Нагадаємо, у Бородянці найближчими днями мають завершити зведення модульного містечка для жителів міста, які втратили житло внаслідок окупації Київщини.

Також стало відомо, скільки будинків зруйновано під час війни на Київщині.