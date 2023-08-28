В Україні очікується падіння ціни на один із найпопулярніших фруктів

Наразі яблука нового сезону продають дорого і великої пропозиції ще немає

Завищений ціновий тренд минулого яблучного сезону породжує сьогодні невиправдано високі цінові очікування на ринку і для нового сезону. Таку думку в авторській колонці журналу «Садівництво по-українськи» висловив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій, пише agronews.ua.

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«Наразі яблука нового сезону продають дорого, хоча ще і не мають належного ступеня стиглості, та й великої пропозиції ще немає», – зазначив Гуржій.

«І взагалі такі високі ціни та недостигле яблуко на полицях має спричинити корок на ринку, ціни мають піти вниз, а попит знизитись», – прогнозує він.

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Із практики компанії USPA Fruit минулих років результат таких високих цінових очікувань був різним, згадує Гуржій. Бувало так, що наприкінці сезону на збиранні врожаю – хороша ціна, тобто очікування відгукуються саме на періоді збирання. Але потім ціна сильно просідає нижче за очікування.

«Буває, що навесні ціни нижчі за ті, що виробники могли отримати під час збирання, звісно, якщо рахувати правильно та враховувати всі витрати», – каже експерт.

Як повідомлялося, у Україні ціни на цибулю врожаю 2023 року продовжують падати.

Проте, світові ціни на цибулю зростуть через погану погоду в Індії. Через зливи врожай на складах було знищено, що призвело до суттєвого подорожчання продукту.