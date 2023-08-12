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Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото)
У київських супермаркетах широкий вибір екзотичних фруктів, проте ціни на них шокують
фото: glavcom.ua

Деякі екзотичні фрукти в супермаркеті можна придбати не менш, ніж за 1000 грн

У супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують. «Главком» дізнався, за скільки можна купити закордонні ківі, фейхоа та кумкват в супермаркеті «Ашан», а також який екзотичний фрукт є найдорожчим.

Давно звичний для українців фрукт ківі за кілограм заважить 349 грн. Саме стільки коштує сорт «Ківі голд».

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 1

Один солодкий манго можна придбати за 120 грн.

Ціни на манго шокують
Ціни на манго шокують

Незвичний фрукт пітахайя, який вирощують в Мексиці та в країнах Центральної та Південної Америки, здивує ціною. Один плід можна придбати за... 263,60 грн. 

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 2
Ціна за один плід пітахайї
Ціна за один плід пітахайї

Якщо рожева пітахайя виявилася занадто дорогою, то супермаркети пропонують інший, «дешевший» варіант – жовту пітахайю можна купити усього за декілька гривень дешевше, тобто за 256,20 грн. 

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 3
Ціни на жовту екзотичну пітахайю
Ціни на жовту екзотичну пітахайю

Найменший цитрус у світі кумкват також продається в київських супермаркетах, щоправда, кілограм вам заважить майже 589 грн. 

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 4
Ціна за кілограм кумквату
Ціна за кілограм кумквату

Кілограм фрукту фейхоа можна придбати усього за... 740,80 грн. Фейхоа класифікують як ягоду, а за смаком порівнюють з ананасом і полуницею. Їдять фейхоа в сирому вигляді разом зі шкіркою. У ягодах фейхоа міститься водорозчинний йод, який добре засвоюється організмом людини. Крім того, білки, жири і вітаміни групи С і В у складі ягід легко сприймаються тілом і мають антиоксидантний ефект. 

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 5
Купити кілограм екзотичної ягоди фейхоа можна за 740,80 грн
Купити кілограм екзотичної ягоди фейхоа можна за 740,80 грн

Один із найдорожчих фруктів в супермаркеті – мангостан. Мангостан або, як його називають, гарцинія, зростає головним чином у теплих районах Південної Америки, Австралії та в країнах Південно-Східної Азії. Плоди мангостана цінують за смакові якості, а також високий вміст поживних речовин. Купити кілограм екзотичного фрукту можна за 1000 грн. 

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 6
Екзотичний мангостан
Екзотичний мангостан

Найдорожчим «лотом» в супермаркеті виявився фрукт рамбутан. Кілограм рамбутану, який є обов’язковим елементом багатьох страв малайської та тайської кухні, українцям обійдеться у 1074 грн. 

Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото) фото 7
Ціна рамбутана здивує будь-якого українця
Ціна рамбутана здивує будь-якого українця

Проте не лякайтеся. Якщо ви все-таки хочете скуштувати екзотичні фрукти не за всі гроші світу, то супермаркети пропонують порівняно дешевші, але не менш смачні варіанти. Так, наприклад, амарілу можна придбати за 97 грн, гранаділу – за 117 грн за штуку, кактус-фрукт – за 119, а гуаву – за 120 грн.

Екзотичні фрукти, які можна придбати в київському супермаркеті
Екзотичні фрукти, які можна придбати в київському супермаркеті

Нагадаємо, що нещодавно вартість огірків в Україні встановила антирекорд. Середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча. 

Теги: продукти ціни фрукти

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