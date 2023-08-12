Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото)
Деякі екзотичні фрукти в супермаркеті можна придбати не менш, ніж за 1000 грн
У супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують. «Главком» дізнався, за скільки можна купити закордонні ківі, фейхоа та кумкват в супермаркеті «Ашан», а також який екзотичний фрукт є найдорожчим.
Давно звичний для українців фрукт ківі за кілограм заважить 349 грн. Саме стільки коштує сорт «Ківі голд».
Один солодкий манго можна придбати за 120 грн.
Незвичний фрукт пітахайя, який вирощують в Мексиці та в країнах Центральної та Південної Америки, здивує ціною. Один плід можна придбати за... 263,60 грн.
Якщо рожева пітахайя виявилася занадто дорогою, то супермаркети пропонують інший, «дешевший» варіант – жовту пітахайю можна купити усього за декілька гривень дешевше, тобто за 256,20 грн.
Найменший цитрус у світі кумкват також продається в київських супермаркетах, щоправда, кілограм вам заважить майже 589 грн.
Кілограм фрукту фейхоа можна придбати усього за... 740,80 грн. Фейхоа класифікують як ягоду, а за смаком порівнюють з ананасом і полуницею. Їдять фейхоа в сирому вигляді разом зі шкіркою. У ягодах фейхоа міститься водорозчинний йод, який добре засвоюється організмом людини. Крім того, білки, жири і вітаміни групи С і В у складі ягід легко сприймаються тілом і мають антиоксидантний ефект.
Один із найдорожчих фруктів в супермаркеті – мангостан. Мангостан або, як його називають, гарцинія, зростає головним чином у теплих районах Південної Америки, Австралії та в країнах Південно-Східної Азії. Плоди мангостана цінують за смакові якості, а також високий вміст поживних речовин. Купити кілограм екзотичного фрукту можна за 1000 грн.
Найдорожчим «лотом» в супермаркеті виявився фрукт рамбутан. Кілограм рамбутану, який є обов’язковим елементом багатьох страв малайської та тайської кухні, українцям обійдеться у 1074 грн.
Проте не лякайтеся. Якщо ви все-таки хочете скуштувати екзотичні фрукти не за всі гроші світу, то супермаркети пропонують порівняно дешевші, але не менш смачні варіанти. Так, наприклад, амарілу можна придбати за 97 грн, гранаділу – за 117 грн за штуку, кактус-фрукт – за 119, а гуаву – за 120 грн.
Нагадаємо, що нещодавно вартість огірків в Україні встановила антирекорд. Середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча.
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