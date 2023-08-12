Екзотика в столичних супермаркетах: ціни шокують (фото)

У київських супермаркетах широкий вибір екзотичних фруктів, проте ціни на них шокують

Деякі екзотичні фрукти в супермаркеті можна придбати не менш, ніж за 1000 грн

У супермаркетах Києва є різноманітний вибір екзотичних фруктів, проте ціни шокують. «Главком» дізнався, за скільки можна купити закордонні ківі, фейхоа та кумкват в супермаркеті «Ашан», а також який екзотичний фрукт є найдорожчим.

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Давно звичний для українців фрукт ківі за кілограм заважить 349 грн. Саме стільки коштує сорт «Ківі голд».

Один солодкий манго можна придбати за 120 грн.

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Ціни на манго шокують

Незвичний фрукт пітахайя, який вирощують в Мексиці та в країнах Центральної та Південної Америки, здивує ціною. Один плід можна придбати за... 263,60 грн.

Ціна за один плід пітахайї

Якщо рожева пітахайя виявилася занадто дорогою, то супермаркети пропонують інший, «дешевший» варіант – жовту пітахайю можна купити усього за декілька гривень дешевше, тобто за 256,20 грн.

Ціни на жовту екзотичну пітахайю

Найменший цитрус у світі кумкват також продається в київських супермаркетах, щоправда, кілограм вам заважить майже 589 грн.

Ціна за кілограм кумквату

Кілограм фрукту фейхоа можна придбати усього за... 740,80 грн. Фейхоа класифікують як ягоду, а за смаком порівнюють з ананасом і полуницею. Їдять фейхоа в сирому вигляді разом зі шкіркою. У ягодах фейхоа міститься водорозчинний йод, який добре засвоюється організмом людини. Крім того, білки, жири і вітаміни групи С і В у складі ягід легко сприймаються тілом і мають антиоксидантний ефект.

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Купити кілограм екзотичної ягоди фейхоа можна за 740,80 грн

Один із найдорожчих фруктів в супермаркеті – мангостан. Мангостан або, як його називають, гарцинія, зростає головним чином у теплих районах Південної Америки, Австралії та в країнах Південно-Східної Азії. Плоди мангостана цінують за смакові якості, а також високий вміст поживних речовин. Купити кілограм екзотичного фрукту можна за 1000 грн.

Екзотичний мангостан

Найдорожчим «лотом» в супермаркеті виявився фрукт рамбутан. Кілограм рамбутану, який є обов’язковим елементом багатьох страв малайської та тайської кухні, українцям обійдеться у 1074 грн.

Ціна рамбутана здивує будь-якого українця

Проте не лякайтеся. Якщо ви все-таки хочете скуштувати екзотичні фрукти не за всі гроші світу, то супермаркети пропонують порівняно дешевші, але не менш смачні варіанти. Так, наприклад, амарілу можна придбати за 97 грн, гранаділу – за 117 грн за штуку, кактус-фрукт – за 119, а гуаву – за 120 грн.

Екзотичні фрукти, які можна придбати в київському супермаркеті

Нагадаємо, що нещодавно вартість огірків в Україні встановила антирекорд. Середня вартість огірків у столиці становить 15 грн, і це найнижча ціна за останні сезони. Основна причина яку називають експерти – низький попит та великий урожай популярного салатного овоча.