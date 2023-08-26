Ціни на один із найосновніших овочів стрімко пішли вниз

На ринку істотне зростання пропозиції цибулі

В Україні ціни на цибулю врожаю 2023 року продовжують падати. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Оптові ціни на цибулю опустилися до рівня 7-12 грн/кг ($0,19-0,32/кг). Минулого тижня ціновий діапазон на один із найосновніших овочів в Україні перебував на рівні 8-15 грн/кг ($0,21-0,40/кг), тобто дана продукція реалізовувалася більш ніж на 25% дорожче.

Настільки стрімке зниження цін на цибулю в Україні оператори ринку пояснюють істотним зростанням пропозиції продукції на ринку, оскільки збиральна кампанія в господарствах у всіх регіонах країни перебуває в активній фазі.

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Якщо нинішні цінові тенденції матимуть місце на внутрішньому ринку України й в найближчі 2-3 тижні, оптові ціни на цибулю в нинішньому сезоні зможуть опуститися нижче середніх показників за останні 5 років, прогнозують фахівці.

За словами виробників, багато хто з них ще не прибрав основні обсяги цибулі з полів, що може означати, що пропозиція продукції на ринку продовжуватиме збільшуватися ще щонайменше протягом найближчих 2-3 тижнів, а то й місяця. Також, фермери відзначають, що погодні умови в Україні на цей час сприяють успішному збиранню врожаю, що, на їхню думку, не призведе до істотних втрат продукції під час зберігання надалі.

На думку аналітиків, комерційні виробники й «новачки» в різних регіонах країни істотно розширили площі під цибулею в поточному сезоні, що може безпосередньо підтримати зміцнення негативних цінових тенденцій в даному сегменті ринку і надалі.

Як повідомлялося, світові ціни на цибулю зростуть через погану погоду в Індії. Через зливи врожай на складах було знищено, що призвело до суттєвого подорожчання продукту.