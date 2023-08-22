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Світові ціни на цибулю різко підскочили, і все через проблему однієї країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світові ціни на цибулю різко підскочили, і все через проблему однієї країни
Цибуля у Індії значно подорожчала
Фото: Getty Images

Рясні опади у Індії спричинили великі проблеми із урожаєм цибулі

Світові ціни на цибулю зростуть через погану погоду в Індії. Через зливи врожай на складах було знищено, що призвело до суттєвого подорожчання продукту, пише CNBC.

Раніше, 19 серпня, міністерство фінансів Індії оголосило про запровадження 40% експортного мита після того, як роздрібні ціни на цибулю різко збільшилися на 20%, до рівня 30,72 рупії (37 центів) порівняно з 20,44 рупії в минулого року. Новий податок, оголошений у суботу, покликаний забезпечити доступність на внутрішньому ринку та знизити інфляцію, він діятиме до кінця року, заявили у відомстві.

«Рясні опади в липні 2023 року в ключових регіонах-виробниках цибулі Махараштре та Карнатаці призвели до пошкодження врожаю цибулі на складах», – пояснив рішення директор з досліджень дочірньої компанії S&P, індійської CRISIL Market Intelligence and Analytics Пушан Шарма. За його прогнозами, інцидент спричинить зростання світових цін на овоч. Однак це триватиме недовго – до жовтня, коли на ринок надійдуть нові партії цибулі, додав експерт.

За даними індійського метеорологічного департаменту, кілька частин Індії постраждали від дощів протягом липня.

Тим часом інфляція в Індії в липні сягнула 15-місячного максимуму в 7,44% порівняно з минулим роком. Це пояснюється різким зростанням внутрішніх витрат на продукти харчування. Відповідно до звіту компанії Mintec, опублікованого у квітні, у квітні ціни на цибулю впали на 32,2% в річному обчисленні через надлишок пропозиції в результаті раннього дозрівання врожаю.

Нагадаємо, ціни на помідори в Індії за кілька тижнів зросли на 400%. Якщо раніше мешканці великих міст, таких як Делі та Мумбай, платили за помідори 40 рупій (близько 18 грн) за кілограм, то зараз – щонайменше 200 рупій (близько 90 грн). Про це пише India Times.

Зростання вартості овоча пов'язане з екстремальними погодними умовами в країні, через що особливо сильно постраждали посіви томатів, адже осильні мусонні дощі зіпсували більшу кількість урожаю. 

Роздрібні ціни на помідори сягли рекорду в 200 рупій за кг (90 грн/кг) у Мумбаї. Зростання цін призвело до того, що у деяких районах продавці вимушено зачинили свої торгові точки, адже покупців на товар не було. 

Як пише видання, вартість помідорів неухильно зростала ще з червня через загальний дефіцит. У червні ціни на помідори зросли майже вдвічі зі звичайної ставки в 30 рупій (13,5 грн) за кг до 50-60 рупій (22,5-27 грн) станом на 13 червня і врешті-решт перевищили 100 рупій (45 грн) до кінця червня. 3 липня він встановив новий рекорд у 180 рупій (81 грн). 

Дефіцит томатів торкнувся навіть відомої мережі швидкого харучування McDonald's: в індійських філіях мережі ресторанів швидкого харчування на півночі, сході та півдні країни з'явилися таблички з повідомленням про те, що помідори більше не додаватимуться до бургерів та інших страв.

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Теги: інфляція Індія ринок продукти рекорд харчування овочі

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