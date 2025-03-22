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В Україні різко змінилася ціна на борошно: економісти назвали причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україні різко змінилася ціна на борошно: економісти назвали причину
Попри коливання цін на борошно, хліб та хлібобулочні вироби продають за тими ж цінами, що й на початку року
фото з відкритих джерел

У березні борошно раптом здешевшало попри сталі ціни на сировину

В Україні середня ціна на пшеничне борошно зменшилася на 15,4% протягом березня. Найбільші мережі українських супермаркетів продають пшеничне борошно, залежно від сорту та виробника, за ціною від 18 до 33 гривень за кілограм. Водночас від початку 2025 року ціни на хліб практично не змінилися. Як інформує «Главком», про це йдеться у підсумках щомісячного моніторингу цін на продукти асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

За даними УКАБ, у січні-лютому цього року середня ціна на борошно для кінцевих споживачів становила 30,5 грн/кг. Але у березні ціни почали падати. Так на початок місяця середня ціна знизилась до 27,7 грн/кг, а вже за два тижні впала до 25,8 грн/кг.

Утім, в порівнянні з 2024 роком середня ціна на борошно зросла на понад 11%. Тобто рік тому вона становила 23,2 грн/кг.

«Зміна ціни (на пшеничне борошно, – ред.) може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед Великодніми святами, адже ціни на пшеницю (сировину, – ред.) протягом місяця залишаються сталими», – зазначили в асоціації.

Попри коливання цін на борошно, хліб та хлібобулочні вироби продають за тими ж цінами, що й на початку року. Батон вагою 450 г в середньому коштує 29,9 грн. Моніторинг найбільших супермаркетів показав діапазон цін від 26,7 грн до 39,2 грн. Але за рік батон у магазинах здорожчав більше ніж на чверть (25,63%). У минулому березні його середня ціна становила 23,8 грн.

Нагадаємо, в Україні вартість столового буряка вже значно вища, ніж торік. При цьому ціни на коренеплоди продовжують стрімко зростати. 

Також в Україні зафіксовано зростання цін на огірки. У столичних магазинах вартість цього овочу варіюється від 99,99 грн до 109,90 грн за кг.

Як повідомлялося, в Україні почали знижуватися ціни на імпортні помідори з Туреччини. Як повідомляють аналітики EastFruit, головною причиною здешевлення став слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

До слова, пальмова олія почала дорожчати через нарощування виробництва біодизелю в Індонезії (біодизельне пальне з пальмової олії часто змішують з іншими видами палива для створення біодизельних сумішей із пальмової олії – «Главком»). З 2019 року в Індії ціна на нього піднялася більш ніж удвічі.

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Теги: продукти пальне хліб пшениця

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