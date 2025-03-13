Тарифна війна. Трамп введе мита на весь алкоголь, якщо ЄС не скасує мито на віскі

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу

Трамп: «Європейський Союз був сформований з єдиною метою: отримати вигоду від США»

Американський президент Дональд Трамп заявив у четвер, 13 березня, що запровадить 200% мита на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережу TruthSocial.

Трамп заявив, що Європейський Союз – «один з найбільш ворожих і неправомірних податкових і тарифних органів у світі, який був сформований з єдиною метою: отримати вигоду від США, щойно запровадив огидні 50% мита на віскі».

Очільник США пригрозив, що якщо цей тариф «не буде скасований негайно» – США «незабаром запровадять 200% тарифу на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять з Франції та інших країн, представлених ЄС».

«Це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в США», – додав він.

скриншот: TruthSocial

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торговельної війни. Про це пише «Главком» з посиланням Bloomberg.

ЄС та Канада відреагували на зміну мита на метали, які надходять до США та викликало великі дискусії та переговори з адміністрацією Трампа про скасування імпортних мит.

Водночас президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США.