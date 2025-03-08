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Швеція кидає виклик Китаю: розроблено альтернативу графіту для акумуляторів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Швеція кидає виклик Китаю: розроблено альтернативу графіту для акумуляторів
Професор Річард Олссон представив новий метод синтезу оксиду графена
фото: Королівський технологічний інститут

Вчені вважають, що нова технологія дає змогу використовувати замість графіту вуглецеві волокна, зокрема з біомаси або побічних продуктів лісової промисловості

Дослідники з Королівського технологічного інституту Швеції заявили, що розробили новий метод виробництва нанолистів оксиду графена (GO) з вуглецевих волокон, який може знизити залежність акумуляторної галузі від графіту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт університету.

Оксид графена зазвичай отримують з викопного графіту. Процес синтезу оксиду графена з графіту, як правило, вимагає агресивних хімікатів і може призвести до невідповідностей у кінцевому продукті. Крім того, Європейський союз імпортує майже 100% свого графіту з Китаю.

Шведські вчені розробили більш екологічний спосіб видобутку оксиду графена. Метод полягає в перетворенні вуглецевих волокон з використанням процесу електрохімічного окислення у ванні з водою та азотною кислотою.

Ванна діє як провідник, і коли електричний струм проходить через вуглецеве волокно, шари нанорозмірного оксиду графена відшаровуватимуться від поверхні вуглецевих волокон. Характеристики отриманого таким шляхом оксиду графена є порівнянними зі зразками, отриманими зі викопного графіту.

Новий підхід забезпечує високий вихід 200 міліграмів оксиду графена на грам вуглецевого волокна. Така ефективна швидкість перетворення робить його придатним для великомасштабного виробництва.

"Основа функціональності графітової батареї полягає у шаруватому графені всередині, який можна отримати з комерційних вуглецевих волокон за допомогою цього методу. Майбутнє автомобілебудування ґрунтуватиметься на енергії акумуляторів, і питання в тому, де видобуватиметься графіт? Їм знадобляться альтернативи", – зазначив професор Річард Олссон.

У рамках дослідження команда використовувала вуглецеві волокна, отримані з поліакрилонітрилу. Однак професор Олссон вважає, що метод може бути відтворений з такою сировиною, як біомаса або побічні продукти лісової промисловості.

Далі вчені планують дослідити різні джерела вуглецевих волокон на біологічній основі та більш глибоко вивчити те, як працює цей процес.

Нагадаємо, що компанія Zenobē почала комерційну експлуатацію установки для зберігання енергії за допомогою акумуляторів Blackhillock у Шотландії.

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Теги: продукти струм Європейський союз вчені

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