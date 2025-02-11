Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків
Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів
фото: YesPhotographers

Французька компанія Nutri'Earth отримала ексклюзивні права на продаж продукту протягом наступних п'яти років

10 лютого набув чинності дозвіл Європейської комісії використовувати у виробництві продуктів харчування оброблений ультрафіолетом порошок цілісних личинок комахи Tenebrio molitor (великий борошняний хрущак, його личинки – борошняні хробаки). Відповідна позначка розміщена у картці документа у базі на сайті ЄС. Дозвіл поки видано лише французькій компанії Nutri'Earth.

Як пише The Jerusalem Post, Єврокомісія, вивчивши результати наукових досліджень, дійшла висновку, що оброблений ультрафіолетом порошок цілісних личинок Tenebrio molitor є безпечним для здоров'я продуктом і може бути використаний у хлібі, булочках, тістечках, макаронних виробах, сирі та сирних продуктах, картопляних продуктах, а також у фруктових та овочевих.

Борошно з борошнистого хробака є цінним джерелом високозасвоюваного білка, що містить усі дев’ять незамінних амінокислот.
Борошно з борошнистого хробака є цінним джерелом високозасвоюваного білка, що містить усі дев’ять незамінних амінокислот.

Крім того, він може бути альтернативним джерелом білка. Обробка порошку ультрафіолетом також підвищує вміст вітаміну D3, проте сам по собі новий продукт не є значним джерелом вітаміну D3. Проте продукти з ним у складі можуть зрештою містити значну кількість вітаміну D3. У цьому випадку комісія пропонує супроводжувати їх написом «містить вітамін D, отриманий шляхом УФ-обробки», а також вказувати кількість вітаміну D.

Принаймні протягом наступних п’яти років французька компанія Nutri'Earth матиме ексклюзивні права на продаж цієї нової їжі. Якщо інша компанія не отримає дозвіл або згоду від Nutri'Earth, вони будуть єдиним постачальником нового продукту на ринку ЄС.

Європарламент не вперше дозволяє використовувати продукти комах як альтернативне джерело білка. До цього було отримано схвалення на використання з цією метою перелітної сарани, домашнього цвіркуна і малого борошняного хробака.

Нагадаємо, стрімке зростання цін на курячі яйця в США, викликане спалахом пташиного грипу, змушує рітейлерів йти на екстрені заходи, а покупців переглядати свої фінансові можливості, а часом і йти на крайнощі.

Читайте також:

Теги: Франція бізнес вітамін D Єврокомісія здоров'я харчування продукти Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Технології мозкових імплантів активно розвиваються
У Британії розроблено мозковий імплантат, що здатен покращити настрій
21 сiчня, 13:54
Книга Pride Puppy, через яку розгорівся скандал
Верховний суд США розгляне скаргу вірянки з України на книгу, за якою вчиться її син
18 сiчня, 15:35
Багато людей мріють про довголіття
Інвестиції на боротьбу зі старінням сягнули рекорду
Вчора, 19:39
Як населення, так і підприємці вважають політичну корупцію найбільш серйозним типом корупції
Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік
24 сiчня, 13:08
Литва збільшить оборонні витрати до 5-6% ВВП з наступного року і щонайменше до 2030-го
Після закликів Трампа дві країни НАТО витрачатимуть 5% ВВП на оборону
27 сiчня, 16:21
Саке з космосу незабаром можна буде скуштувати
Японська компанія проведе експеримент із виробництва алкоголю в космосі
28 сiчня, 22:00
Цукерберг готовий наладжувати тісніші зв'язки із Трампом
Марк Цукерберг вирішив переїхати поближче до Трампа
30 сiчня, 08:22
США хочуть запровадити 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію
Євросоюз готує відповідь Трампу щодо запровадження мита на сталь та алюміній
Вчора, 13:35
Естонія, Латвія та Литва відключилися від російського електричного кільця
Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні
9 лютого, 20:46

Економіка

Санкції вдарили по Кузбасу: росіяни мерзнуть у головному вугільному регіоні
Санкції вдарили по Кузбасу: росіяни мерзнуть у головному вугільному регіоні
У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків
У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків
Ціна на золото впритул наблизилась до психологічного максимуму
Ціна на золото впритул наблизилась до психологічного максимуму
«Статус-кво більше не варіант»: Financial Times пояснило, як зростуть витрати ЄС на оборону
«Статус-кво більше не варіант»: Financial Times пояснило, як зростуть витрати ЄС на оборону
ЄС пообіцяв жорстку відповідь на мита Трампа
ЄС пообіцяв жорстку відповідь на мита Трампа
McDonald's заявив про рекордне падіння продажів у США
McDonald's заявив про рекордне падіння продажів у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
18K
Конфуз у вбиральні «Епіцентру»: суд арештував чоловіка, який підглядав за жінкою
7481
ДБР копає під Новинського: слідчі прийшли до парламенту
5580
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
4810
Краща за американо: нова кава стає хітом у Британії та Європі

Новини

Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Сьогодні, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua