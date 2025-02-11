У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків

Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів

Французька компанія Nutri'Earth отримала ексклюзивні права на продаж продукту протягом наступних п'яти років

10 лютого набув чинності дозвіл Європейської комісії використовувати у виробництві продуктів харчування оброблений ультрафіолетом порошок цілісних личинок комахи Tenebrio molitor (великий борошняний хрущак, його личинки – борошняні хробаки). Відповідна позначка розміщена у картці документа у базі на сайті ЄС. Дозвіл поки видано лише французькій компанії Nutri'Earth.

Як пише The Jerusalem Post, Єврокомісія, вивчивши результати наукових досліджень, дійшла висновку, що оброблений ультрафіолетом порошок цілісних личинок Tenebrio molitor є безпечним для здоров'я продуктом і може бути використаний у хлібі, булочках, тістечках, макаронних виробах, сирі та сирних продуктах, картопляних продуктах, а також у фруктових та овочевих.

Борошно з борошнистого хробака є цінним джерелом високозасвоюваного білка, що містить усі дев’ять незамінних амінокислот.

Крім того, він може бути альтернативним джерелом білка. Обробка порошку ультрафіолетом також підвищує вміст вітаміну D3, проте сам по собі новий продукт не є значним джерелом вітаміну D3. Проте продукти з ним у складі можуть зрештою містити значну кількість вітаміну D3. У цьому випадку комісія пропонує супроводжувати їх написом «містить вітамін D, отриманий шляхом УФ-обробки», а також вказувати кількість вітаміну D.

Принаймні протягом наступних п’яти років французька компанія Nutri'Earth матиме ексклюзивні права на продаж цієї нової їжі. Якщо інша компанія не отримає дозвіл або згоду від Nutri'Earth, вони будуть єдиним постачальником нового продукту на ринку ЄС.

Європарламент не вперше дозволяє використовувати продукти комах як альтернативне джерело білка. До цього було отримано схвалення на використання з цією метою перелітної сарани, домашнього цвіркуна і малого борошняного хробака.

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