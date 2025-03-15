В Україні зросла вартість огірків: огляд цін із супермаркетів

Огірки в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Ціни на огірки в Україні варіюються залежно від їхнього виду

В Україні цього тижня зафіксовано зростання цін на огірки. У столичних магазинах вартість цього овочу варіюється від 99,99 грн до 109,90 грн за кг. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Так, у столичному магазині «Пчілка» огірки продаються за 97 грн за 450 г та 99,99 грн за кг.

Ціни на огірки зросли фото: glavcom.ua

Вартість огірків у столичних магазинах фото: glavcom.ua

Водночас у мережі АТБ їхня вартість становить 109,90 грн за кілограм.

Огірки тепличні коштують 109,90 грн за кг фото: glavcom.ua

За даними порталу «Мінфін», ціни на огірки в Україні варіюються залежно від їхнього виду. Гладкі огірки коштують від 109,90 до 159 грн/кг, короткоплідні – 109,80 грн/кг.

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Водночас вартість огірків сорту «Естафета» коливається в діапазоні від 139,90 до 222,60 грн/кг.

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Чому піднялися ціни на огірки?

Аналітики проєкту EastFruit стверджують, що зростання цін на овочі в Україні пов'язане з підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції. За останній тиждень вибір огірків у місцевих тепличних комплексах помітно скоротився, при цьому торгова активність у цьому сегменті дещо активізувалася.

Як зауважують аналітики, нині українські тепличні комплекси готові відвантажувати овочі в діапазоні 85-125 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Як стверджують представники заводів, подорожчання стимулюється відразу декількома факторами.

«Перш за все, зростанню цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірків на ринку, бо зразки в місцевих теплицях значно скоротилися. При цьому пропозиція цієї продукції з Туреччини скоротилася до мінімуму, що також дозволяє місцевим виробникам піднімати ціни, враховуючи досить активний попит у цьому сегменті», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Україні почали знижуватися ціни на імпортні помідори з Туреччини. Як повідомляють аналітики EastFruit, головною причиною здешевлення став слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

До слова, пальмова олія почала дорожчати через нарощування виробництва біодизелю в Індонезії (біодизельне пальне з пальмової олії часто змішують з іншими видами палива для створення біодизельних сумішей із пальмової олії – «Главком»). З 2019 року в Індії ціна на нього піднялася більш ніж удвічі.