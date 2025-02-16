В Україні знижуються ціни на популярний овоч

Ціни на імпортні помідори в Україні все ще на 10% вищі, ніж у цей же період минулого року

Українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на імпортні помідори з Туреччини. Як повідомляють аналітики EastFruit, головною причиною здешевлення став слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

«Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий. В результаті, на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною», – пояснюють фахівці.

Протягом тижня поставки турецьких томатів продовжували зростати, що спричинило надлишок пропозиції на ринку. Через уповільнений продаж більшість оптових компаній і роздрібних мереж скоротили закупівлі, купуючи нові партії лише після реалізації вже наявних запасів.

Попри зниження вартості, ціни на імпортні помідори в Україні все ще на 10% вищі, ніж у цей же період минулого року. За словами учасників ринку, якщо темпи збуту не прискоряться найближчим часом, здешевлення продукції може тривати до кінця лютого.

Раніше ми писали, що другий тиждень поспіль ціни на огірки в Україні зростають. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Тепличні огірки зараз продаються по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), що на 13% більше порівняно з минулим тижнем. Хоча українські теплиці почали збільшувати пропозицію, ціни продовжують зростати через підвищення вартості турецької продукції та проблеми з регулярністю поставок.

До слова, вартість овочів в українських супермаркетах наприкінці зими прогнозовано продовжує зростати. Але є випадки, коли ціни дійсно дивують. Так, у мережі «Сільпо» у Києві зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм.