Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні знижуються ціни на популярний овоч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні знижуються ціни на популярний овоч
Ціни на імпортні помідори в Україні все ще на 10% вищі, ніж у цей же період минулого року
фото: УкрСпецАгроПродукт

Українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на імпортні помідори з Туреччини. Як повідомляють аналітики EastFruit, головною причиною здешевлення став слабкий попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж.

«Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. При цьому пропозиція імпортної продукції є досить об’ємною, тоді як попит на неї дуже стриманий. В результаті, на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові поступатися ціною», – пояснюють фахівці.

Протягом тижня поставки турецьких томатів продовжували зростати, що спричинило надлишок пропозиції на ринку. Через уповільнений продаж більшість оптових компаній і роздрібних мереж скоротили закупівлі, купуючи нові партії лише після реалізації вже наявних запасів.

Попри зниження вартості, ціни на імпортні помідори в Україні все ще на 10% вищі, ніж у цей же період минулого року. За словами учасників ринку, якщо темпи збуту не прискоряться найближчим часом, здешевлення продукції може тривати до кінця лютого.

Раніше ми писали, що другий тиждень поспіль ціни на огірки в Україні зростають. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Тепличні огірки зараз продаються по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), що на 13% більше порівняно з минулим тижнем. Хоча українські теплиці почали збільшувати пропозицію, ціни продовжують зростати через підвищення вартості турецької продукції та проблеми з регулярністю поставок.

До слова, вартість овочів в українських супермаркетах наприкінці зими прогнозовано продовжує зростати. Але є випадки, коли ціни дійсно дивують. Так, у мережі «Сільпо» у Києві зафіксовано рекордну ціну на огірки Гордій – 449 грн за кілограм.

Читайте також:

Теги: імпорт ціни Україна овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балтійські країни поновлюють призов юнаків до армії
Призов з 18. Балтійські держави вірять у НАТО, але готують План «Б»
8 лютого, 18:17
Друзі вже про все домовились?
Трамп розвіяв ілюзії: Україна і Європа приголомшені Світова преса
13 лютого, 21:21
Вигівський: за 2024 рік ліквідовано 74 нарколабораторії та 968 наркопритонів
Стало відомо, скільки тонн наркотичних речовин вилучила Нацполіція за 2024 рік
16 сiчня, 23:18
Володимир Зеленський провів зустріч із Еді Рамою
Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду
21 сiчня, 21:40
Росія поширила фейк про мобілізацію підлітків на Сумщині
На Сумщині масово мобілізовують підлітків? Центр протидії дезінформації спростував фейк
22 сiчня, 18:52
ЗСУ вибивають окупантів із зайнятих позицій на Курщині
У Курській області Сили оборони продовжують контрнаступ: деталі від ЦПД
25 сiчня, 02:41
Російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55
Російський «Шахед» залетів у Білорусь, пролунав вибух – «Гаюн»
28 сiчня, 02:36
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента
5 лютого, 19:57
В Обухові і районі зросла вартість проїзду у приміських маршрутках
В Обухові і районі зросла вартість проїзду у приміських маршрутках
6 лютого, 10:15

Суспільство

В Україні знижуються ціни на популярний овоч
В Україні знижуються ціни на популярний овоч
У Карпатах будують новий гірськолижний курорт: що про нього відомо
У Карпатах будують новий гірськолижний курорт: що про нього відомо
Письменниця Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян
Письменниця Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян
У деяких областях очікується невеликий сніг: погода на 16 лютого
У деяких областях очікується невеликий сніг: погода на 16 лютого
Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні
Кабмін пропонує заборонити кредиторам вибивати борги з ветеранів війні
Доброволець із Техасу розповів, як медіа США висвітлюють війну в Україні
Доброволець із Техасу розповів, як медіа США висвітлюють війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
43K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
29K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
27K
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
19K
Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Новини

16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
14 лютого, 22:58

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua