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В Україні впав попит на імпортні помідори: скільки коштують наразі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні впав попит на імпортні помідори: скільки коштують наразі
Імпортні помідори продаються в середньому на 54% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року
фото: Midjourney

Пропозиція імпортних помідорів продовжувала поступово збільшуватися, що і стало основною причиною зниження цін

В Україні знизилися ціни на імпортні помідори, наразі вони коштують 70-80 грн/кг. Короткочасне, але помітне підвищення цін минулого тижня стало однією із причин різкого зниження попиту на турецькі томати, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також експерти зазначають, що цього тижня у продаж надходили лише поодинокі партії місцевих тепличних овочів, оскільки більшість тепличних господарств України вже завершили сезон реалізації.

«Пропозиція імпортних помідорів на українському ринку продовжувала поступово збільшуватися, що і стало основною причиною зниження цін у цьому сегменті. Так, на сьогоднішній день тепличні томати надходять у продаж по 70-80 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що імпортні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 54% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Проте більшість представників оптових компаній не відкидають подальшого цінового зниження.

За словами трейдерів, за збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Нагадаємо, що в Україні знизилися ціни на ріпчасту цибулю. Причиною зниження вартості аналітики проєкту EastFruit називають зниження попиту в даному сегменті.

Також біржові ціни на каву сорту арабіку зросли до максимуму. Про це повідомив Bloomberg. Причина зростання цін – побоювання з приводу нестачі поставок, спричиненої посухою в Бразилії.

До слова, світові ціни на вершкове масло у листопаді досягли нового рекордного максимуму. Зростання пов’язане з сильним внутрішнім та міжнародним попитом.

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Теги: гроші продукти ціни українці Україна овочі

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