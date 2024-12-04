Де найдешевше придбати продукти в Польщі: перелік супермаркетів

Подорожчання продуктового кошика зафіксовано в мережі Kaufland

Вартість продуктового кошика в Польщі зазнає постійних змін. У вересні 2024 року його середня ціна зросла на 25 злотих у порівнянні з попереднім місяцем, однак у жовтні вона знизилася на 20 злотих. У восьми з 13 проаналізованих торговельних мереж ціни на перевірені товари стали нижчими, тоді як у п’яти вони підвищилися.

За даними Gremi Personal стало відомо, що у семи мережах середня вартість кошика перевищила позначку у 300 злотих. Зниження середньої вартості зафіксовано в магазинах Biedronka (-29,04%), тоді як найбільше зростання цін відбулося в Carrefour (+1,45%).

Також найбільше подорожчання кошика зафіксовано в мережі Kaufland, де середня ціна кошика у жовтні 2024 року була на 43,16 злотих вищою, ніж у 2023 році (на 16%). Проте зниження цін спостерігалося в п’яти магазинах, серед яких: Makro Cash & Carry (5,15%), Selgros Cash & Carry (4,55%) та E.Leclerc (3,11%).

Середня вартість продуктового кошика у жовтні 2024 року склала 288,99 злотих, що на 2,02% більше, ніж рік тому. Лідером за найдешевшими пропозиціями цього місяця стала мережа Lidl із середньою ціною кошика 230,09 злотих.

Рейтинг вартості продуктового кошика:

Lidl – 230,09 злотих; Biedronka – 231,28 злотих; Auchan – 236,43 злотих; Selgros Cash & Carry – 283,13 злотих; Makro Cash & Carry – 288,47 злотих; E.Leclerc – 290 злотих; ALDI – 303,48 злотих; Carrefour – 311,84 злотих; Intermarche – 312,23 злотих; Kaufland – 312,97 злотих; Polomarket – 315,12 злотих; Dino – 318,07 злотих; Netto – 323,72 злотих.

Нагадаємо, що у Польщі офіційно працевлаштовано 779,3 тис. українців, це 66,7% від усіх працюючих іноземців. Наступними у списку працівників-іноземців є білоруси, грузини та громадяни Молдови.

До слова, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal. Зазначається, що у Польщі залишається великий попит на некваліфіковану робочу силу на складах.