Американський дипломат пояснив, навіщо Зеленський окрім Плану перемоги склав План стійкості

Джон Гербст: «Зеленський продемонстрував, що хоче бути гнучким»

Президент України Володимир Зеленський зрозумів, що його План перемоги було розкритиковано, тому він змінив підхід і запропонував внутрішній План стійкості. Про це в інтерв'ю «Главкому» сказав директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст.

«Зеленський зрозумів, що його План перемоги було розкритиковано, тому він змінив підхід і запропонував внутрішній План стійкості. І це має сенс», – сказав дипломат.

Джон Гербст зауважив, що Зеленський дав чітко зрозуміти своє прагнення розпочати мирні переговори

«Зеленський дав чітко зрозуміти, що хоче почати переговори щодо миру, а також продемонстрував, що хоче бути гнучким. Але, з іншого боку, Росія має намір не досягти припинення вогню чи часткового миру, а прагне підкорити всю Україну. І саме через це Зеленський прагне почати переговори», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, що 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Він складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика героїв.

Також 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.