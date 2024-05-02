В Україні зростає попит розрахунку за товар через смартфон: дані статистики

69% від усієї кількості кас, тобто майже 605 тис., нині становлять програмні реєстратори

Українці усе частіше вдаються до електронного розрахунку за товар через смартофони. У країні станом на травень 2024 року зареєстровано 877,6 тис. цифрових аналогів касових апаратів (ПРРО). Про це свідчать дані Податкової служби, повідомляє Опендатабот.

Як зазначається, майже 70% від усіх зареєстрованих приладів фінансового обліку становлять програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), тоді як популярність «традиційних» кас стабільно падає. Ще у 2021 році кількість онлайн-кас була у 8,5 рази меншою, що свідчить про зростання їх популярності.

69% від усієї кількості кас, тобто майже 605 тис., нині становлять програмні реєстратори. За рік їх кількість зросла в 1,6 рази. У порівнянні до періоду напередодні повномасштабного вторгнення, у 2021, «кас у смартфонах» побільшало у 8,5 разів. Варто зазначити, що онлайн-каси з’явилися лише у 2020 році.

Водночас традиційні реєстратори розрахункових операцій продовжують втрачати популярність з березня 2022 року. За два роки їх поменшало на 15% – з 323,1 тис. до 273,1 тис.

Відповідно нині програмні реєстри у 2,2 рази більше, ніж традиційні реєстратори. До порівняння, ще на початку квітня 2021 року ситуація була кардинально іншою – кількість традиційних реєстраторів у 4,2 рази переважала онлайн-каси. Тож тоді кожен сотий чек був з програмних реєстратрів розрахункових операцій, а у 2024 – кожен другий.

Зросла також і середня сума за чеками програмного реєстратора – у 11 разів за три роки. Якщо у 2021 році вона була 9 млрд грн, то зараз 103 млрд грн.

У 2024 загальна сума на місяць за чеками програмних реєстраторів розрахункових операцій, в середньому, складає 238,4 млрд грн, майже половина з яких – 43% – це онлайн-каси. Для порівняння, у 2021 ця сума, в середньому, складала 142,8 млрд грн, а частка програмних реєстраторів була лише 6%.

«Бізнес віддає перевагу ПРРО за зручність, просте встановлення та нижчу ціну у порівнянні із залізними фіскальниками. Те, що Мінфін планує обмежити роботу ПРРО, – заборонити офлайн режим, повернути паперові книги обліку і підклеювання чеків – в сьогоднішній ситуації виглядає просто пострілом собі у ногу. Замість того, щоб залишити Україну в клубі з високою діджиталізацією, нас намагаються тягти у бюрократичне минуле, де вести бізнес дорого і складно», – коментує Родіон Єрошек, співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.

ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій, цифровий аналог касових апаратів, тобто класичних РРО. Замість придбання дорогого обладнання та витрат на його утримання, підприємець може купити значно дешевшу ліцензію на ПРРО. Можна навіть скористатися безкоштовним програмним реєстратором від податкової. ПРРО встановлюється на комп’ютер, смартфон, планшет чи будь-який інший пристрій з відповідною операційною системою. Після чого підприємець може створювати та фіскалізувати чеки за допомогою програми.

До відома, із 1 жовтня 2023 року зняли мораторій на перевірки використання програмних реєстраторів розрахункових операцій підприємцями – тепер воно стало обов’язковим. Якщо під час податкової перевірки документації виявиться, що ФОПи отримують прибуток зі збуту товару не офіційно, їх чекає чималий штраф. Ця умова частково пояснює стрімкий ріст популярності використання програмних реєстраторів.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) – пристрій, який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

Нагадаємо, власникам кіосків можуть заборони продавати тютюн через невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.