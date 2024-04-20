Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як повернути частину грошей, витрачених на комуналку: інструкція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як повернути частину грошей, витрачених на комуналку: інструкція
Акція від «Приватбанку» діятиме до середини літа
фото: napensii.ua

Програма «Приватбанку» дозволяє отримати кешбек за оплату комунальних послуг у розмірі 3%

Частину грошей, витрачених на оплату комунальних послуг, можна повернути завдяки спеціальній програмі «Приватбанку». Про це повідомила пресслужба банку.

Так, завдяки програмі можна отримати кешбек у розмірі 3%, але не більше ніж 300 гривень на місяць з урахуванням ПДФО. Акція діятиме до середини літа.

Програмою «Приватбанку» можуть скористатися клієнти з ІПН віком від 18 років при оплаті комунальних послуг картками «Універсальна» / «Універсальна Gold» або преміальною через додаток «Приват24».

Щоб узяти участь в акції, потрібно:

  • зареєструватися за пропозицією, що надійшла у застосунок «Приват24», на e-mail або Viber; на сторінці акції;
  • оплатити комуналку через меню «Платежі» у «Приват24» з кредитних коштів картки «Універсальна»/»Універсальна Gold» або преміальної;
  • отримати кешбек 3% на картку.

Нагадаємо, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Міненерго вивчають можливість перегляду тарифу на електроенергію для того, щоб проводити відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми після обстрілів. 

До слова, в Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%.

Як повідомлялося, уряд не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причина цьому – весняні атаки РФ на енергетичні об’єкти України.

Теги: гроші комуналка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аукціони з продажу квартир колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова завершились невдачею
Пороблено? Конфісковані російські активи знову не змогли продати
18 квiтня, 15:31
Електроенергія за рік здорожчала на 69,7%
В Україні здорожчала комуналка: вартість якої послуги зросла найбільше
14 квiтня, 16:50
Заморожені активи Росії можуть піти на користь України, але не повністю
Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України
17 квiтня, 12:30

Особисті фінанси

Як повернути частину грошей, витрачених на комуналку: інструкція
Як повернути частину грошей, витрачених на комуналку: інструкція
Нацкомісія з держрегулювання енергетики вивчає підвищення тарифу на світло
Нацкомісія з держрегулювання енергетики вивчає підвищення тарифу на світло
У травні українські пенсіонери отримають надбавку до пенсії: деталі
У травні українські пенсіонери отримають надбавку до пенсії: деталі
«Таскомбанк» закриває проєкт sportbank: до чого готуватися клієнтам
«Таскомбанк» закриває проєкт sportbank: до чого готуватися клієнтам
«Донатами не прикриєшся». Гетманцев попередив податкових ухилянтів
«Донатами не прикриєшся». Гетманцев попередив податкових ухилянтів
«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові
«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
42K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
25K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
24K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
6614
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
5051
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua