Як повернути частину грошей, витрачених на комуналку: інструкція

Програма «Приватбанку» дозволяє отримати кешбек за оплату комунальних послуг у розмірі 3%

Частину грошей, витрачених на оплату комунальних послуг, можна повернути завдяки спеціальній програмі «Приватбанку». Про це повідомила пресслужба банку.

Так, завдяки програмі можна отримати кешбек у розмірі 3%, але не більше ніж 300 гривень на місяць з урахуванням ПДФО. Акція діятиме до середини літа.

Програмою «Приватбанку» можуть скористатися клієнти з ІПН віком від 18 років при оплаті комунальних послуг картками «Універсальна» / «Універсальна Gold» або преміальною через додаток «Приват24».

Щоб узяти участь в акції, потрібно:

зареєструватися за пропозицією, що надійшла у застосунок «Приват24», на e-mail або Viber; на сторінці акції;

оплатити комуналку через меню «Платежі» у «Приват24» з кредитних коштів картки «Універсальна»/»Універсальна Gold» або преміальної;

отримати кешбек 3% на картку.

Нагадаємо, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Міненерго вивчають можливість перегляду тарифу на електроенергію для того, щоб проводити відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми після обстрілів.

До слова, в Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%.

Як повідомлялося, уряд не виключає ймовірність підвищення тарифу на електроенергію для населення. Причина цьому – весняні атаки РФ на енергетичні об’єкти України.